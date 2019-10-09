Прожиточный минимум, но достойный уход: как изменится соцпомощь для пенсионеров

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В опубликованной в конце сентября программе деятельности Кабинета министров, среди прочего, планируется изменить систему предоставления социальной помощи. Но это вовсе не означает, что в правительстве собираются автоматически поднять выплаты всем, кто их получает сейчас.

Так, учитывая тенденцию к "старению" нации, правительство не обещает существенного повышения пенсий за бюджетный счет. Денег на это ни в бюджете, ни в Пенсионном фонде просто нет. Об этом пишет сайт "Сегодня" в статье "Соцпомощь по-новому: малообеспеченных трудоустроят или дадут денег на бизнес".

Кабмин при этом готов гарантировать, что человек пожилого возраста будет получать обеспечение не ниже прожиточного минимума. Если же он хочет на старости иметь доход выше прожиточного минимума, позаботиться об этом должен будет сам.

В программе правительства ставится цель "стимулировать ответственное отношение к финансам и их накоплению на собственную старость на протяжении активной экономической жизни". То есть все изменения в сфере пенсионного обеспечения будут направлены на развитие второго и третьего уровней пенсионного обеспечения – через негосударственные пенсионные фонды и добровольного.

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"Накопление должно быть ответственностью, прежде всего, самого человека", – говорится в программе правительства.

Государство же берет на себя обязанность только "создать условия для сохранности пенсионных накоплений" и "обеспечивать достаточное информирование" о возможностях пенсионного накопления.

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Кроме того, правительство планирует расширить сеть учреждений, которые предоставляют социальные услуги для пожилых людей, и повысить качество услуг до международных стандартов. В частности, хотят "внедрить новейшие технологии в сфере ухода за лицами пожилого возраста" и повысить стандарты гериатрических пансионатов. Кабмин Алексея Гончарука берет на себя обязанность создать такие условия, чтобы через 5 лет "квалифицированный уход был доступен всем людям пожилого возраста, которым он необходим, – как в публичном, так и в частном секторе".

Также планируется развивать систему образовательных услуг для пенсионеров, чтобы активнее вовлекать их в общественную жизнь. В программе правительства сформулирована цель "увеличить продолжительность активных лет жизни на 10% (по методологии ВОЗ)".

О других планах правительства на соцстандарты читайте на сайте "Сегодня".

Ранее новости "Сегодня" разбирались, почему мелкие предприниматели могут остаться без пенсии. О проблемах "единщиков" с оформлением выплат узнавайте из нашего сюжета:

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