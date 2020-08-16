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Работа за рубежом: сколько могут зарабатывать украинцы

16 августа, 04:30

Анастасия Ищенко , Игорь Тимофеев

Уровень зарплат в Украине и странах ЕС отличается в разы

Несмотря на то, что коронавирус в Украине продолжает ставить антирекорды, карантин в разных странах мира постепенно ослабляют. Экономики государств возвращаются к привычной жизни, и сразу же начал "оттаивать" и рынок труда.

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Сайт "Сегодня" решил разузнать, сколько платят специалистам в разных странах Европы.

Аналитики рекрутингового портала grc.ua говорят, что если проанализировать зарплатные предложения в самых популярных профсферах, спрос на которые есть во всех странах, то можно отметить следующее:

  • ИТ, телеком: зарплатные предложения для разработчиков с опытом от 3 до 6 лет в Украине начинаются от 43,2 тыс. грн, в Германии — от 70 тыс. грн., в Польше — от 60 тыс. грн., в Чехии — от 53 тыс. грн
  • транспорт (логистика, перевозки, водители): в Украине зарплаты от 9,6 тыс. грн, в Германии — от 43,2 тыс. грн, в Польше — от 23,7 тыс. грн, в Чехии — от 23 тыс. грн
  • производство: в Украине от 10 тыс. грн, в Германии — от 59,4 тыс. грн, в Польше — 32,7 тыс. грн, в Чехии — от 25 тыс. грн
  • строительство: в Украине зарплаты стартуют от 17,3 тыс. грн, в Германии — от 85,3 тыс. грн, в Польше — от 39,6 тыс. грн
  • рабочий персонал: в Украине от 7 тыс. грн, в Германии — от 45 тыс. грн., в Польше — от 25,3 тыс. грн

В той же Польше опалубщики получают от 1705 до 3411 евро, а разнорабочие на производстве от 682 до 1023 евро. Примечательно, что в Германии уборщики и кладовщики получают до 2300 евро, а врачи-интерны максимум до 1200 евро.

В Италии поварам предлагают от 1000 до 2000 евро, операторам колл-центров от 400 до 900 евро, журналистам от 500 до 1100 евро, а торговым агентам от 750 до 2000 евро.

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В Чехии торговые представители получают от 766 до 2300 евро, слесари от 766 до 1320 евро, а электрики могут заработать от 919 до 1723 евро. В то же время в Венгрии у электриков оплата почасовая — 3,5 до 6 евро в час.

В тренде
Работа в Украине и за рубежом: какие профессии востребованы

Ранее сообщалось, какие профессии востребованы в Украине и за рубежом.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Популярные профессии в Украине и Европе: кого ищут и сколько платят".

Как уже сообщалось ранее, экономисты проанализировали разные источники данных и выяснили, что миллионы украинцев столкнулись со скрытой безработицей.

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О том, как украинцы устраиваются на работу за границей, смотрите в нашем сюжете:

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заробитчане ЕС работа в Польше работа за границей работа в Чехии

Источник: Сегодня

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