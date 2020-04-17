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Работодатели могут подавать заявления для оплаты больничных и декретных онлайн

17 апреля, 18:19

Виктория Подолянец

Фонд соцстрахования собирает заявления для оплаты больничных онлайн

В Украине запустили бесконтактную форму подачи заявлений-расчетов для оплаты больничных и декретных от работодателей. Об этом заявили в Фонде социального страхования Украины.

Прием заявлений-расчетов, по которым ФССУ финансирует предоставление материального обеспечения застрахованным лицам, происходит в штатном режиме. Также по-прежнему заявление-расчет можно подать в рабочий орган исполнительной дирекции фонда лично.

"Однако мы советуем на время карантина предпочесть дистанционной форме подачи документов электронный документооборот, на который перешли уже более 65% страхователей", – отметили в ФССУ.

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Чтобы подать заявление-расчет дистанционно, у работодателя должен быть заключен соответствующий договор с фондом. Документы подаются с применением электронной подписи/печати, а клиентское специализированное программное обеспечение для создания и предоставления электронных документов работодатель выбирает самостоятельно.

"Даже если работодатель не имеет возможности подать заявление-расчет дистанционно, Фонд соцстрахования проводит работу по организации бесконтактного приема документов – для этого в отделениях расположены специальные ящики", – подчеркнули в пресс-службе фонда.

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Напомним, в январе-марте 2020 года в Фонд социального страхования подали заявления-расчеты на финансирование пособий по временной потере трудоспособности на сумму 2,7 млрд грн.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Фонд соцстрахования при самоизоляции будет компенсировать 50% зарплаты на основании больничного.

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Также мы рассказывали о том, что в Украине запустили приложение для контроля за карантином через телефон.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин больничные работодатели декретные Фонд социального страхования

Источник: Сегодня

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