Сколько выплатят по больничным: в Фонде соцстрахования назвали сумму

В январе-марте 2020 года в Фонд социального страхования подали заявления-расчеты на финансирование пособий по временной потере трудоспособности на сумму 2,7 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Количество больничных листов, по которым были поданы заявления-расчеты, составило 968,1 тыс.

"Среднедневной размер пособия по больничным в первом квартале вырос на 19,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил 315,28 грн против 264,17 грн в январе-марте 2019 года. Увеличение размера пособия связано с ростом средней заработной платы в стране", – говорится в сообщении.

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В фонде напомнили, что сумма выплат в связи с временной потерей трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и определяется, исходя из среднедневной заработной платы работника. Этот вид материального обеспечения выплачивается Фондом соцстрахования, начиная с шестого дня временной нетрудоспособности и до момента выздоровления или установления инвалидности (первые пять дней финансируются за счет средств работодателя).

Кабмин увеличил бюджет Фонда общеобязательного государственного соцстрахования на 500 млн грн для помощи гражданам, оставшимся без работы во время карантина.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в марте 2020 года правительство приняло постановление о введении электронных больничных.

Напомним, Украинцы должны еще несколько недель соблюдать карантин и режим чрезвычайной ситуации , чтобы не заразиться коронавирусом, поскольку отечественная медицина не готова к вспышкам инфицирования COVID-19.

Напомним, новости "Сегодня" писали, что в Украине запустили приложение для контроля за карантином через телефон.

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