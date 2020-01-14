Рада не будет рассматривать земельную реформу на этой неделе

Фото: "Слуга народа" / Facebook

Верховная Рада на этой пленарной неделе не будет рассматривать второе чтение законопроекта №2178-10 от "Слуги народа" о снятии моратория на продажу сельскохозяйственной земли, которая должна осуществляться прозрачно.

Об этом рассказали первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и глава фракции Давида Арахамии.

"Я не думаю, что на этой неделе не будет. Вы же видите, что наших коллег по парламенту беспокоит процедура, меморандум, какие-то еще там нюансы", – сказал Корниенко. По его словам, в повестке дня этой пленарной неделе, 14-17 января, этот вопрос отсутствует.

А Арахамия выразил опасение, что рассмотрение вопросов земельной реформы может парализовать деятельность парламента.

Реклама

"Рассмотрение законопроекта может заблокировать работу Рады", – отметил он.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что накануне земельной реформы правительство обещает устранить из сферы земельных отношений непрозрачные схемы. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

В тренде Автогаз в Украине впервые стал популярнее бензина

А министр экономики Тимофей Милованов подтвердил, что купля-продажа земли будет осуществляться только в безналичной форме, что потребует от покупателей подтверждения происхождения средств.

Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал, что накануне снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения запустили интерактивную спутниковую карту реального состояния полей по всей стране. Согласно ее данным, в Украине 4,3 млн га сельхозземли, которая не зарегистрирована в Государственном кадастре.

Помимо этого, мы сообщали, сколько будет стоить украинская земля после открытия рынка и какова будет цена гектара.

Напомним, в середине ноября депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили проект закона, который разрешает продажу земель сельхозназначения. Это голосование дало старт земельной реформе, в рамках которой планируют навести порядок в кадастрах, свести все реестры, упорядочить земельные отношения и дать возможность распоряжаться своей землей ее собственникам.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама