Земельная реформа: Гончарук обещает искоренить "схематозы" и "договорняки"

Глава правительства отметил, что уже отстранены региональные руководители Госгеокадастра, в эффективности работы которых были сомнения.

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Накануне земельной реформы правительство обещает устранить из сферы земельных отношений непрозрачные схемы. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Искоренить "схематозы" и "договорняки" из сферы земельных отношений – один из приоритетов правительства", – написал он в Telegram.

Глава правительства отметил, что уже отстранены региональные руководители Госгеокадастра, в эффективности работы которых были сомнения. И пообещал в ближайшем будущем представить результаты прозрачных конкурсов на должности в этом ведомстве.

"Новым руководителям впервые будут поставлены четкие KPI", – добавил премьер.

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Также Гончарук рассказал, что в Госгеокадастре проведен полный аудит, а его решения стали доступны широкой общественности.

"Никаких тайн для людей", – сказал премьер-министр.

Только в 2019 году в Госгеокадастре была проведена инвентаризация 1 млн га государственных сельхозземель, а данные внесены в Государственный земельный кадастр.

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"Начата "оцифровка" территории Украины. Открыт доступ к координатам земельных участков. Создан новый функционал, который обеспечивает упрощенный доступ к сведениям Государственного земельного кадастра", – перечислил Гончарук результаты работы госоргана.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Государственном земельном кадастре уверяют, что полностью готовы к запуску рынка земли. В то же время окружной административный суд Киева разрешил Госгеокадастру не делать публичными данные о земле. Свое решение в суде объяснили тем, что это чисто технический вопрос, т.к. в кадастре зарегистрированы 19,5 миллиона земельных участков, а потому предоставление информации в том виде, в котором ее запрашивал истец, выглядит невозможным.

Также мы сообщали о том, что накануне снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения запустили интерактивную спутниковую карту реального состояния полей по всей стране. Согласно ей, в Украине наличествует 4,3 млн га сельхозземли, которая не зарегистрирована в Государственном кадастре.

Помимо этого, сайт "Сегодня" рассказывал о том, сколько будет стоить украинская земля после открытия рынка и какова будет цена гектара.

Напомним, в середине ноября депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили проект закона, который разрешает продажу земель сельхозназначения. Это голосование дало старт земельной реформе, в рамках которой планируют навести порядок в кадастрах, свести все реестры, упорядочить земельные отношения и дать возможность распоряжаться своей землей ее собственникам.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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