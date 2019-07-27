Расходы, пенсии, субсидии, курсы валют: что изменилось за неделю

Доллар и евро рекордно упали в цене

Фото: архив "Сегодня".

Как уберечься от мошеннической схемы? Почему украинцы непродуктивно тратят деньги? Насколько повысились пенсии в июле? Читайте ТОП-5 главных экономических новостей уходящей недели.

Украинцы много тратят на показательное потребление

Ольга Купец, доцент Киевской школы экономики и консультант Всемирного банка, указала на проблему с расходами украинцев, которые тратят много средств на показательное потребление. По ее словам, этот факт уменьшает поддержку, которую оказывают украинской экономики денежные поступления от заробитчан.

"Работники привозят деньги, и они расходуются в Украине, они таким образом поддерживают экономику. Это дает мультипликативный эффект – создание рабочих мест в отраслях, которые поддерживают ежедневное потребление. Но очень много тратится на показательное потребление. Надо показать, что ты можешь тратить больше, чем сосед. Это потребление обычно не продуктивное – деньги идут не на образование или инвестиции в бизнес, а на какой-то очередной дорогой смартфон, очередной большой телевизор и так далее. Это преимущественно расходы на импортные товары, которые не поддерживают развитие украинской экономики и не содействуют созданию рабочих мест или увеличению продуктивности труда", – считает экономистка.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец".

Пенсионный фонд нарастил выплаты пенсий и субсидий

25 июля Пенсионный фонд (ПФ) Украины завершил финансирование пенсий за июль и жилищных субсидий за июнь 2019 года. Как сообщалось 25 июля на официальной странице в Facebook, пенсионный фонд нарастил выплаты пенсий и субсидий.

По данным ведомства, на пенсии направлено 35 млрд грн, а на субсидии – 182,4 млн грн, тогда как месяцем ранее 33,9 млрд грн и 97,6 млн грн соответственно. Таким образом, выплаты увеличились на 1,1 млрд грн и 84,8 млн грн.

Инфографика: ПФУ

Напомним, что первое после внедрения пенсионной реформы повышение пенсий произошло в октябре 2017 года. Тогда провели перерасчет для 10,5 млн пенсионеров. В январе 2018-го и 2019 года пенсионные начисления выросли для военных пенсионеров. А в марте-2019 состоялась автоматическая индексация пенсий, которая теперь будет проводиться каждый год в первый календарный день весны.

Июльское повышение пенсий стало пятым по счету – оно коснулось тех пенсионеров, которые имеют большой страховой стаж, но получали небольшие зарплаты. Кроме того, с 1 июля выросли пенсии для 33 тыс. военнослужащих-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также для 43 тыс. человек, получивших инвалидность в ходе Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе.

Как изменились потребительские настроения украинцев: появились итоги исследования

Появились результаты исследования, которое провело агентство Info Sapiens при содействии инвестиционной компании Dragon Capital, как изменились потребительские настроения украинцев. Так, на фоне данных о том, что расходы украинцев превысили доходы по итогам первого квартала 2019 года, индекс потребительских настроений в июне снизился на 0,4 пункта до 82,4 по сравнению с маем.

"Незначительное снижение получили индексы ожидаемого развития экономики страны в течение пяти лет и целесообразности делать крупные покупки при незначительном росте индексов текущего личного материального благосостояния и ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года", – отметили аналитики.

Инфографика: Info Sapiens

В то же время индекс текущего положения снизился на 0,3 пункта до 71,1. При этом индекс текущего личного материального положения составил 62,4 (+1,8 пункта), а индекс целесообразности крупных покупок уменьшился до 79,9 (-2,4 пункта).

Индекс экономических ожиданий в июне снизился на 0,5 пункта до 89,9. Его составляющие изменились так:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения увеличился до 86,8 (+0,6 пункта);

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года вырос до 91,2 (+1,2 пункта);

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших пяти лет снизился до 91,8 (-3,3 пункта).

"Рост индекса потребительских настроений остановился после двух месяцев резкого подъема. Индекс целесообразности делать крупные покупки уменьшился и вернулся на уровень апреля. Индекс девальвационных ожиданий несколько подрос, однако остается ниже уровня лета прошлого года. Существенное снижение индекса потребительских настроений произошло в Киеве: индекс вернулся на уровень января 2019 года", – добавили аналитики.

Они отметили, что данное снижение компенсировалось за счет роста в центральном, южном и северном регионах.

Украинцы массово становятся жертвами мошеннической схемы

Украинцы массово становятся жертвами "мобильной" схемы. Вернуть деньги практически невозможно, а кража может произойти ночью, когда владелец телефона даже не заметит этого. Мы выяснили, как мошенники пользуются лазейкой в работе мобильных операторов и как спастись от новой схемы аферистов.

Украинские мобильные операторы предоставляют новую услугу: в случае утери или повреждения своей SIM-карты вы можете "привязать" старый номер к новой. Для этого еще недавно нужно было всего лишь назвать несколько номеров, с которыми вы часто общались за последний месяц. Правда, после многочисленных публикаций в СМИ временно эту функцию ограничили.

"Да, мы останавливаем возможность удаленной замены SIM-карты и ввели дополнительную проверку личности абонента при обращении о замене SIM-карты в магазине", − сообщили в Vodafone Украина.

На вопрос о том, как именно будут проверять того, кто попросит заменить карту в магазине и какие еще вопросы могут задать, в компании не уточнили. В то же время Kyivstar, как и прежде, людям, потерявшим доступ к своему номеру, предлагает воспользоваться услугой переадресации звонков и СМС. Ее можно активировать в личном кабинете на сайте оператора.

Но только 10% владельцев SIM-карт прошли регистрацию, поэтому восстановить чужой номер может любой желающий, представившись владельцем вашего номера телефона. Стоит всего лишь совершить несколько звонков будущей жертве (а после назвать эти номера оператору).

Подробности читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Осторожно, мошенники: украинцы массово становятся жертвами "мобильной" схемы".

Доллар и евро в Украине рекордно упали в цене

Доллар и евро в Украине рекордно упали в цене.На пятницу, 26 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие официальные курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 25,49 грн;

1 евро – 28,33 грн;

10 российских рублей – 4,04 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара снизился на три копейки после падения на 11 копеек днем ранее. За неделю – с 19 по 26 июля – доллар упал в цене на 54 копейки. Теперь курс вернулся к минимальному значению за последние годы, которого на день достигал 10 июля. К слову, аналитики рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара к концу года.

Курс евро сегодня опустился на 10 копеек после падения на 21 копейку накануне. Так дешево евровалюта не стоила с февраля 2017 года, то есть 2,5 года.

Стоимость 10 российских рублей не изменилась.

В четверг, 25 июля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины повысился на копейку в покупке и продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась к закрытию на уровне 25,45/25,48 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 28,45/28,48 грн, повысившись на девять копеек в покупке и продаже. Сегодняшние торги еще не начались.

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023 – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году среднего курса гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021- м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством.

Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год — 28,2 грн за доллар, за 2021 год – 29,4 грн за доллар. Прогноз по курсу Минфин публикует в макроэкономическом обзоре.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

По мнению Вадима Иосуба, старшего аналитика "Альпари", на курс доллара в Украине будет действовать фактор сезонности.

"Мы ожидаем, что, начиная с осени, ситуация на валютном рынке может традиционно ухудшиться, и доллар перейдет от снижения к росту, – говорит он. – Однако рост этот будет умеренным по меркам предыдущих лет".

Несмотря на действие неблагоприятных факторов, к концу года курс будет ниже заложенного в госбюджете-2019 (29,4грн/долл.).

"Чуть хуже станет внешняя конъюнктура, могут сократиться мировые цены на руду, черные металлы и аграрную продукцию. В то же время сохранится спрос нерезидентов на ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа – Ред.), а к концу года будет согласована новая программа с МВФ, – отмечает аналитик. – При этом время поступления первого транша по новой программе – конец года, или начало следующего – не имеет принципиального значения. Доллар к концу года не превысит 27 грн".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что украинцам по закону могут выплачивать зарплату в долларах.

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