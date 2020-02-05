Разумков назвал дату рассмотрения закона о рынке земли

Парламент в четверг, 6 февраля, может начать рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли.
Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос, может ли парламент на этой неделе в целом принять закон об открытии рынка земли.
"Он стоит в повестке дня на четверг. Если все нормы, предусмотренные Регламентом, будут пройдены, если будет возможность рассматривать его в сессионном зале Верховной Рады по Регламенту, мы будем это делать", – отметил председатель ВР.
Мы писали о том, сколько будет стоить украинская земля после открытия рынка.
Самыми ценными могут оказаться сельхозземли в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
Напомним, в Раде презентовали окончательную версию законопроекта о рынке земли.
Ранее сообщалось, что Тимофей Милованов заявил: купля-продажа земли будет осуществляться только в безналичной форме. Такой способ продажи потребует подтверждения происхождения денег.
Ранее новости "Сегодня" рассказывали, каким власть видит будущий рынок земли и чего боятся малые фермеры:
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