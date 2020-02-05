Разумков назвал дату рассмотрения закона о рынке земли

Рынок земли в Украине должен заработать с 1 октября 2020 года

/ Фото: Верховная Рада

Парламент в четверг, 6 февраля, может начать рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос, может ли парламент на этой неделе в целом принять закон об открытии рынка земли.

"Он стоит в повестке дня на четверг. Если все нормы, предусмотренные Регламентом, будут пройдены, если будет возможность рассматривать его в сессионном зале Верховной Рады по Регламенту, мы будем это делать", – отметил председатель ВР.

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Мы писали о том, сколько будет стоить украинская земля после открытия рынка.

Самыми ценными могут оказаться сельхозземли в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

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Напомним, в Раде презентовали окончательную версию законопроекта о рынке земли.

Ранее сообщалось, что Тимофей Милованов заявил: купля-продажа земли будет осуществляться только в безналичной форме. Такой способ продажи потребует подтверждения происхождения денег.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, каким власть видит будущий рынок земли и чего боятся малые фермеры:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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