Рекордное падение: из-за карантина в ЕС ухудшили экономические прогнозы

Европейская комиссия (ЕК) ухудшила прогноз для экономики еврозоны на 2020 год. Причиной стало то, что карантинные ограничения отменяются медленнее, чем ожидалось ранее, а количество зараженных коронавирусом растет. Как сообщает "Интерфакс-Украина", по новым оценкам, ВВП еврозоны в 2020 году сократится на 8,7%, что станет рекордным падением. Предыдущий прогноз, опубликованный в мае, предполагал снижение экономики на 7,7%.

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"Спад в экономике Евросоюза в этом году будет глубоким в связи с последствиями пандемии коронавируса, несмотря на быстрые и масштабные меры, принятые и на уровне ЕС, и на уровне самих государств региона. Поскольку снятие ограничительных мер происходит медленнее, чем мы предполагали в нашем весеннем прогнозе, последствия кризиса для экономической активности будут более серьезными, чем мы ожидали", – заявили в Еврокомиссии.

В 2021 году, по оценкам ЕК, экономика еврозоны вырастет на 6,1%, Евросоюза – на 5,8%. В мае прогнозировалось увеличение ВВП соответственно на 6,3% и 6,1%.

"Экономические последствия локдаунов будут тяжелее, чем можно было предположить. Мы продолжаем плыть в штормовых водах и сталкиваться с многочисленными рисками, включая угрозой новой волны пандемии. <...> Мы можем ожидать восстановления экономики и в этом, и в следующем году, однако должны сохранять бдительность, отслеживая изменяющиеся темпы этого восстановления", – заявил Валдис Домбровскис, заместитель председателя ЕК, курирующий экономические вопросы.

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Прогноз инфляции для еврозоны на 2020 год повышен до 0,3% в годовом выражении с 0,2%, которые ожидали в мае, для ЕС – сохранен на уровне 0,6%. Прогнозы инфляции в еврозоне и ЕС на 2021 подтверждены на уровне 1,1% и 1,3% соответственно.

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Еврокомиссия предупреждает, что ее прогнозы связаны с высокой степенью неопределенности, риски их понижения сохраняются. Прогнозы основываются на предположении, что ограничительные меры в странах ЕС постепенно отменят и второй волны пандемии не будет.

Самые резкие темпы экономического спада среди стран еврозоны в этом году зафиксируют Италия, Испания и Франция – соответственно на 11,2%, 10,9% и 10,6%. Прогнозы для этих стран ухудшены, в мае ожидалось снижение на 9,5%, 9,4% и 8,2%. В 2021 году ВВП Италии увеличится на 6,1%, Испании – на 7,1%, Франции – на 7,6%, прогнозируют в ЕК. Экономика Германии, как ожидается, снизится на 6,3% в 2020 году и увеличится на 5,3% в 2021 году.

Напомним, ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил о том, что в стране началась вторая волна эпидемии. Он отметил, что после отмены многих ограничений ежедневный прирост заражений удвоился, превысив 400 человек.

Также о второй волне COVID-19 объявили в Южной Корее. Глава корейского Центра контроля и профилактики заболеваний Чон Ын Ген сказал, что первая волна коронавируса завершилась в Южной Корее в апреле, а вторая началась с мая.

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