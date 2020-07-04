Новый рекорд: в мире количество заражений коронавирусом превысило 11 млн

Коронавирусом заразились 11 031 905 человек, из них 523 777 умерли

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, – пишет ТАСС.

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По данным организации, коронавирусом заразились 11 031 905 человек, из них 523 777 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (2 788 395) приходится на США. Далее следует Бразилия (1 539 081).

Россия занимает третье место по числу зафиксированных случаев. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ зарегистрировано 667 883 случая заражения, выздоровели 437 893 человека, умерли 9 859.

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Ранее сообщалось, что в Израиле количество заражений коронавирусом перевалило за 10 тысяч. В стране вновь началась крупная вспышка заражений COVID-19.

Также ученые не исключают смерть от коронавируса еще 300 тысяч человек в Латинской Америке. Жертвами COVID-19 стали уже более 121 тысячи латиноамериканцев.

Видео: Facebook/Руслан Марцінків

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