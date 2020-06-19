В соседней с Украиной стране объявили вторую волну эпидемии коронавируса

Президент Молдовы обещает, что от жителей страны будут требовать соблюдения всех карантинных мер

После отмены карантинных ограничений и, в частности, возобновления международных перевозок в Молдове началась вторая волна коронавирусной эпидемии.

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Об этом 19 июня сообщил молдавский президент Игорь Додон.

"Каждый день растет количество зараженных — не только у нас, но и во всем мире. Везде сняли запреты, и наступила вторая волна. Но мы не можем возвращать тотальные запреты и свернуть экономическую деятельность", – сказал он в опубликованном на его страницах в соцсетях видео с ответами на вопросы граждан.

В то же время, он отметил, что выход из карантина оживил молдавскую экономику, а уровень экспорта в ЕС начал выходить к показателям прошлого года.

На этом фоне Игорь Додон призвал соотечественников тщательно соблюдать меры безопасности в этой непростой ситуации.

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"Мы вывели на улицы полицию и военных, будем требовать соблюдения этих мер", — добавил он.

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В мае молдавские власти отменили режим чрезвычайного положения и сняли почти все ограничения на экономическую деятельность, возобновив работу рынков, торговых центров, кафе, гостиниц и спортивных залов, а также восстановив авиасообщение с рядом стран. Но после этого ежедневный прирост заражений удвоился, превысив 400 человек.

С начала эпидемии в Молдове зарегистрировали больше 13,1 тыс. случаев COVID-19. При этом 7,2 тыс. пациентов уже вылечились, а 444 скончались. Продолжают лечение 5,4 тыс. человек.

О второй волне эпидемии после отмены карантина заявляют власти и других стран. В частности, об этом в конце мая сообщили в Армении.

В последние дни в Украине тоже наблюдается значительный рост новых случаев заражения коронавирусом. Власти связывают это с постепенным смягчением карантинных ограничений.

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