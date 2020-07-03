ВОЗ внезапно изменила прогноз по второй волне коронавируса

Вторая волна пандемии коронавируса, которую прогнозируют и в Украине, может не наступить. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан во время брифинга.
"Уверенности в том, что придет вторая волна, нет", – сказал он.
Кроме того, Райан назвал "спекуляциями" предположения о второй волне пандемии.
"С самого начала этой болезни было много спекуляций о том, что будет, когда сменится сезон", – пояснил он, добавив, что "всегда трудно прогнозировать, что произойдет с новым вирусом".
По его словам, "потенциал новой волны основан на том понимании, что это респираторный вирус", а такие вирусы имеют тенденцию быть сезонными по природе.
Эксперт подчеркнул, что нынешний рост заболеваемости в странах нужно рассматривать не как вторую волну, а "как второй пик" пандемии, поскольку "вирус не был в достаточной мере подавлен для предотвращения его повторной передачи".
Напомним, ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил о том, что в стране началась вторая волна эпидемии. Он отметил, что после отмены многих ограничений ежедневный прирост заражений удвоился, превысив 400 человек.
Также о второй волне COVID-19 объявили в Южной Корее. Глава корейского Центра контроля и профилактики заболеваний Чон Ын Ген сказал, что первая волна коронавируса завершилась в Южной Корее в апреле, а вторая началась в начале мая.
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