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ВОЗ внезапно изменила прогноз по второй волне коронавируса

3 июля, 22:05

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Предположения о второй волне пандемии он назвал спекуляциями

Вторая волна пандемии коронавируса, которую прогнозируют и в Украине, может не наступить. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан во время брифинга.

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"Уверенности в том, что придет вторая волна, нет", – сказал он.

Кроме того, Райан назвал "спекуляциями" предположения о второй волне пандемии.

"С самого начала этой болезни было много спекуляций о том, что будет, когда сменится сезон", – пояснил он, добавив, что "всегда трудно прогнозировать, что произойдет с новым вирусом".

По его словам, "потенциал новой волны основан на том понимании, что это респираторный вирус", а такие вирусы имеют тенденцию быть сезонными по природе.

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Эксперт подчеркнул, что нынешний рост заболеваемости в странах нужно рассматривать не как вторую волну, а "как второй пик" пандемии, поскольку "вирус не был в достаточной мере подавлен для предотвращения его повторной передачи".

Напомним, ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил о том, что в стране началась вторая волна эпидемии. Он отметил, что после отмены многих ограничений ежедневный прирост заражений удвоился, превысив 400 человек.

Также о второй волне COVID-19 объявили в Южной Корее. Глава корейского Центра контроля и профилактики заболеваний Чон Ын Ген сказал, что первая волна коронавируса завершилась в Южной Корее в апреле, а вторая началась в начале мая.

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ВОЗ заражение коронавирус пандемия

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