Результат вспышки коронавируса в США: золото опять подорожало

Цена на золото растет во время нестабильности и кризиса

Свежие данные о значительном росте заболеваемости коронавирусом в США оказали влияние на цену золота. Она поднялась выше 1 776 долларов за унцию. Это стало самым высоким показателем почти за восемь лет. Об этом пишет CNN.

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"На прошлой неделе глобальные инвесторы в значительной степени проигнорировали опасения по поводу новых очагов коронавирусной инфекции в некоторых штатах США, Германии и Китае, а также растущей заболеваемости в Латинской Америке и Карибском бассейне. Но в среду трейдеры показали признаки того, что им становится не по себе", – сказано в сообщении.

Цена на золото поднялась выше 1 776 долларов за унцию, самого высокого уровня за почти восемь лет. При этом аналитики считают, что золото может вырасти и больше – до 1 800 долларов за унцию.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что цены на золото начали стремительно дорожать с самого начала коронавирусного кризиса. После роста 10 апреля, золото вновь стало пользоваться повышенным спросом. Так, цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex 14 апреля выросла до 1785 долларов за тройскую унцию, что было максимальной ценой с 2012 года.

Напомним, до начала пандемии золото подорожало до максимального уровня за последние шесть лет на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани и роста напряженности на Ближнем Востоке.

Также мы рассказывали о том, куда можно вложить деньги во время карантина и сколько можно заработать на инвестициях.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько стоит действительно чистое золото и как его отличить от подделок:

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