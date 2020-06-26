Почти 80 тысяч заболевших за два дня: коронавирус в США бьет рекорды

24 и 25 июня в Америке обнаружили два "коронавирусных" максимума подряд

Соединенные Штаты сохраняют пальму первенства в антирейтинге заболеваемости коронавирусной инфекцией – количество новых заразившихся за сутки два дня подряд устанавливает рекорды.

Реклама

Ссылаясь на данные Министерства здравоохранения, издание Washington Post сообщает, что новый рекорд в США зарегистрировали 24 июня, когда обнаружили 38 115 пациентов с COVID-19. Но уже на следующий день стало известно о еще большем числе новых инфицированных – 39 327.

Резкий скачок заболеваемости наблюдается по всей стране, однако в штатах Техас, Алабама, Миссури и Невада показатели обнаруженных случаев инфицирования за сутки установили абсолютный максимум.

"Произошел буквально взрыв количества пациентов с COVID-19", – заявил Грэг Эббот, губернатор-республиканец Техаса, в котором за сутки обнаружили 5 996 новых зараженных.

На этом фоне власти штатов Техас, Флорида, Аризона и Нью-Мексико отложили дальнейшее ослабление карантина.

В тренде В России вынесли приговор известному режиссеру

Реклама

Совокупное количество заболевших в США перевалило за 2,4 млн человек – это примерно четверть всех пациентов в мире. Для 124 тыс. американцев этот диагноз стал смертельным, но еще 663 тыс. из них уже победили инфекцию.

Впрочем, как уже сообщалось, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд считает, что, на самом деле, число переболевших может быть в десять раз выше и достигать 25 млн человек.

Однако, несмотря на это, президент США Дональд Трамп решил ослабить карантин и постепенно вывести страну из локдауна.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама