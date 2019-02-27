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Россия озвучила условия нового контракта по украинскому транзиту

Сегодня, 14:29

В частности, по словам Новака, тарифы на прокачку газа должны быть конкурентными

Фото: utg.ua
Фото: utg.ua.
Россия озвучила условия нового контракта по украинскому транзиту //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/680/e05/5c7680e05bc8a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/680/e05/5c7680e05bc8a.jpg Экономика В частности, по словам Новака, тарифы на прокачку газа должны быть конкурентными

Первое условие для заключения нового контракта на использование системы газотранспортной системы (ГТС) Украины касается экономической привлекательности украинского транзитного маршрута. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью Gazeta.ru.

"Должны быть предоставлены условия, которые были бы конкурентноспособные по отношению к другим маршрутам. И, соответственно, тарифы на прокачку газа должны быть конкурентными", – заявил российский министр.

По его словам, второе условие для заключения нового контракта – урегулирование всех возникших споров, которые рассматриваются в различных инстанциях арбитражных судов.

Новак добавил, что в данном вопросе предстоит большая дискуссия.

Министр энергетики РФ также сравнил ГТС Украины со старыми "Жигулями". По его словам, использование газотранспортной системы обходится России в 2-2,5 раза дороже альтернативных маршрутов, например, первой ветки "Северного потока".

Напомним, в июле 2018 года "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом". Украина предварительно оценила свои денежные требования в 11,58 млрд долларов без учета процентов. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко тогда сообщил, что речь идет о "пересмотре транзитного тарифа на 2018–2019 год".

В августе того же года он предположил, что судебный процесс по данному делу может затянуться более чем на 1,5 года. К тому времени уже будет известно о том, сохранит ли Россия транзит газа через Украину (контракт был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го). В случае победы Украины в арбитраже "Газпрому" придется выплачивать компенсацию за экономическое обесценивание украинской ГТС.

21 января 2019 года состоялись трехсторонние переговоры по газу (Украина – Россия – Евросоюз). Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно продления контракта о транзите из России в страны Европы газа через Украину после 2019 года. По его словам, Россия предлагает просто продлить существующий договор:

После переговоров Витренко сообщил, что "Нафтогаз" готов снизить сумму претензий к "Газпрому" с 12,5 млрд долларов до 2 млрд долларов, если будет подписан долгосрочный контракт на транзит газа. 11 февраля он заявил, что транзит российского газа через Украину после 2019 года может осуществляться "на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ". 

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Тег газ, ГТС, Новак, транзит газа, Александр Новак

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