Россия раздает паспорта украинцам, а доллар рекордно упал: итоги дня Сергей Гусев 2019-07-29T20:02:00+03:00 Экономика Великобритания готовится к "жесткому" Brexit, Украина наращивает зерновой экспорт

Общество

1 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

51 человек утонул в Украине за прошедшую неделю – с 22 по 28 июля, на пожарах погибли 19 человек. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Превысило 38 млн гривен за два года работы программы "Доступные лекарства" количество выписанных и оплаченных государством рецептов.

Уволен с занимаемой должности начальник Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря. Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения Глуховери с должности, а от сотрудников ГБР объективного расследования по факту событий вокруг дорожного инцидента.

Минздрав объявил о начале кампании по вакцинации от дифтерии и столбняка, поскольку эксперты-инфекционисты прогнозируют рост количества этих заболеваний. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Авиакомпания SkyUp запускает с октября 2019 года три новых внутренних рейса. Она свяжет прямым рейсом Харьков и Львов и запустит рейсы из Киева в Харьков и Запорожье.

Составляет 3,2 млн человек, по данным Минсоцполитики, количество украинцев, которые находятся на постоянном трудоустройстве за рубежом. Это 18% всего экономически активного населения страны.

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Экономика

Укрепил на 19 копеек до 25,25 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 30 июля по сравнению с предыдущим банковским днем, 29 июля. Это антирекорд стоимости "зеленого" за 3,5 года.

261,2 млн долларов на межбанковском валютном рынке купил НБУ на прошлой неделе (22-26 июля), а неделей ранее – 40 млн долларов. НБУ активно покупает валюту с начала года, и общая сумма почти достигла 2,4 млрд долларов. Продажа валюты на прошлой неделе, как и в течение предыдущих шести недель, не осуществлялась.

Увеличились на 77,6% запасы природного газа в подземных хранилищах после завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года), до 15,551 миллиарда кубометров. По состоянию на 27 июля запасы газа на 22,2% больше, чем на аналогичную дату 2018 года.

Утверждены новые нормы природных потерь зерна и продуктов его переработки при хранении на зерновых складах и зерноперерабатывающих предприятиях, а также порядок их расчета. Они введены приказом Министерства аграрной политики и продовольствия.

Увеличили на 8,6% по сравнению с прошлым годом украинские аграрии в 2019 году посевные площади под кукурузой – до 4,9 млн га, сообщили в компании Pro-Consulting. Под кукурузу в 2019 году отведено 17,86% всех посевных площадей. Увеличение посевных площадей под кукурузой связано с низким урожаем зерновых на основных мировых площадках, благодаря чему на рынке наблюдается постепенное увеличение цен на эту культуру.

Увеличила на 96,6% Украина экспорт кукурузы в Европейский союз в 2018-2019 маркетинговом году (июль 2018 – июнь 2019) по сравнению с предыдущим маркетинговым годом, до 15,4 млн тонн.

Увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года экспорт плодово-ягодной продукции из Украины в январе-июне и составил 116 млн долларов, сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики". Экспорт увеличился и в натуральном выражении. На 75% выросли объемы поставок грецких орехов – с 19 тысяч тонн до 33 тысяч, яблок и груш – с 24 тысяч тонн до 42 тысяч. Объемы экспорта замороженных фруктов – с 14 тысяч тонн до 18 тысяч.

Мир

Предоставила гражданство 44 898 украинцам Россия за первое полугодие 2019 года. Об этом свидетельствует статистика российского МВД. За этот же период миграционная служба РФ приняла решение о выдаче видов на жительство 30 772 украинцам, еще 29 тысяч получили разрешения на временное проживание.

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Монетарные власти многих стран продолжают наращивать золотые резервы. Согласно последнему отчету Всемирного золотого совета, 11% развивающихся стран заявили о намерении пополнить свои запасы в течение года, а общий объем спроса со стороны центробанков достиг 651 т – самого высокого уровня в нынешней международной финансовой системе. Интерес к золоту подстегивает повышение риска для резервных валют, в среднесрочной перспективе центробанки ожидают, что его роль будет усиливаться.

На четыре дня раньше планавозобновил работу морской газопровод "Северный поток" после ежегодного планового ремонта. Поэтому объемы транзита газа через украину опять сокращаются.

Китай импортировал рекордные 7,72 млн тонн нефти в июне из Саудовской Аравии. Россия сохранила второе место среди крупнейших поставщиков нефти в КНР в прошлом месяце, увеличив поставки до 7,15 млн тонн с 6,36 млн тонн в мае. Третье место заняла Ангола – 4,43 млн тонн. Эти три страны больше других выиграли от ужесточения американских санкций против Ирана. Несмотря на санкции, Китай продолжил импортировать нефть из Ирана – в июне закупки составили 855,6 тыс. тонн, или около 290 тыс. баррелей в сутки, что является минимальным показателем с 2010 года.

Курс фунта стерлингов упал до самого низкого уровня более чем за два года из-за риска выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Фунт стерлингов демонстрирует худшую динамику среди валют G10 в этом месяце, поскольку инвесторы готовятся к риску Brexit без сделки и всеобщих выборов, сообщило агентство Bloomberg.

Замедлились до минимума с марта 2014 года темпы роста объемов потребительского кредитования в Великобритании в июне. Общий объем потребительского кредитования увеличился на 5,5% в годовом выражении после роста на 5,7% в мае. Этот показатель стабильно снижается с 2016 года.

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