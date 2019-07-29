Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет

/ Фото: Сегодня

Ситуация в ООС: боевики открыли огонь по КПВВ "Марьинка" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B0%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%BE%D1%81%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B0%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D0%BE%D1%81%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0 2019-07-29T07:24:00+03:00 Донбасс Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет

За минувшие сутки, 28 июля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации снова нарушили режим тишины. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"28 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня. В то же время, вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия", – говорится в сообщении.

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В частности, под обстрел боевиков попал КПВВ "Марьинка" – российские наемники применили крупнокалиберный пулемет. Обстрелов боевых позиций Объединенных сил не было зафиксировано.

"Потерь с украинской стороны не зафиксировано", – добавили в пресс-центре.

Как сообщали "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.

А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".

Видео: Facebook

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