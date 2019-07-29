Ситуация в ООС: боевики открыли огонь по КПВВ "Марьинка"

За минувшие сутки, 28 июля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации снова нарушили режим тишины. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"28 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня. В то же время, вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия", – говорится в сообщении.
В частности, под обстрел боевиков попал КПВВ "Марьинка" – российские наемники применили крупнокалиберный пулемет. Обстрелов боевых позиций Объединенных сил не было зафиксировано.
"Потерь с украинской стороны не зафиксировано", – добавили в пресс-центре.
Как сообщали "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.
А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".
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