Рост пенсий, цена на газ и зарплаты в "Нафтогазе": разговор Гройсмана и депутатов

По словам премьера, пенсии будут повышать постепенно

Рост пенсий, цена на газ и зарплаты в "Нафтогазе": разговор Гройсмана и депутатов 2019-03-15T21:28:00+02:00 Экономика По словам премьера, пенсии будут повышать постепенно

Сегодня в Верховной Раде прошел традиционный Час вопросов к правительству. Больше всего времени министры и депутаты посвятили газовым вопросам.

Во фракции Радикальной партии требовали снизить тарифы, ввести мораторий на повышение стоимости коммунальных услуг и увеличить доходы украинцев.

"Уважаемый премьер-министр [Владимир Гройсман], дайте, пожалуйста, ответ жительнице Сум Раенко Людмиле Ивановне, которая инвалид первой группы, спинальница, в коляске уже 10 лет после ДТП. Пенсия – 1497 гривен. Ничего не добавили, ни копейки не добавили. Другой случай – инвалид первой группы Евгения из села Зарудье Збаражского района Тернопольской области, 72 года. 1900 своей пенсии тратит исключительно на газ. Поэтому когда вы сегодня всем рассказываете, как вы подняли пенсии, подняли зарплаты – это все обман", – заявил глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

В свою очередь Гройсман заявил, что пенсии будут повышаться постепенно. При этом он объяснил, что, например, для увеличения размера минимальной пенсии на 3000 гривен необходимо 270 млрд гривен. Но таких средств в Пенсионном фонде Украины нет.

"Цена на газ является одинаковой для всех. Но в Луцке гигаколория стоит 1600 гривен, а в Ивано-Франковске 1900. 600 гривен разницы. Кто формирует тарифы и несет ответственность? Муниципалитеты. Мы усиливаем контроль, чтобы местные власти начали инвестировать в новые котельные, трубы, индивидуальные тепловые пункты", – добавил глава правительства.

Снизить цену на газ требовали и в "Народном фронте".

"В марте начались проверки газораспределительных компаний относительно несправедливо начисленных платежек газа для населения. Я неоднократно обращался к гражданам, чтобы они платили по счетчику. Никаких платежек, поскольку считаю, что это афера", – рассказал глава фракции партии "Народный фронт" Максим Бурбак.

В ответ Гройсман заявил, что до конца 2019 года компания "Нафтогаз Украины" должна установить счетчики во всех домах и необходимо искать как можно меньшую закупочную цену для голубого топлива.

При этом он добавил, что зарплаты и премии топ-менеджмента государственной компании не могут достигать миллионов гривен.

"Должны быть рыночные зарплаты. Но не космические и не заоблачные. Не может украинский менеджер получать в три-четыре раза больше денег, чем его коллега в странах Восточной и Западной Европы в аналогичных компаниях. Ну это же грабеж, я считаю", – добавил Гройсман.

Напомним, 6 марта Кабинет министров решил провести открытый конкурс на должность главы правления "Нафтогаза". Он стартует 23 марта.

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