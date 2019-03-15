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Розенко сообщил, почему Кабмин против отмены регулирования цены на газ

Сегодня, 13:56

Розенко заявил, что полностью поддерживает позицию Гройсмана

Фото: utg.ua
Фото: utg.ua.
Розенко сообщил, почему Кабмин против отмены регулирования цены на газ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/38f/7da/5c838f7da1a04.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/38f/7da/5c838f7da1a04.jpg Экономика Розенко заявил, что полностью поддерживает позицию Гройсмана

Кабинет министров зафиксировал максимальную цену на газ для населения, которая составляет 8,55 грн за кубометр, поэтому снимать ограничение верхнего предела нецелесообразно.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя предложение главы компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева отменить механизм возложения спецобязательств.

Он заявил, что полностью поддерживает позицию премьер-министра Украины Владимира Гройсмана: предельная цена установлена, а при желании газ населению можно продавать дешевле.

"Правительство внимательно следит за ситуацией на рынке газа в целом. Безусловно, мы будем принимать решение в зависимости от ситуации на рынке газа, но еще раз отмечаю – никто сегодня "Нафтогазу Украины" не запрещает продавать газ дешевле, чем он сегодня продает", – заключил Розенко.

Напомним, этой весной в Украине планируется очередной рост тарифов на газ. Однако, по мнению Коболева, полная либерализация поставок для всех потребителей позволила бы не повышать цену. В связи с этим он обратился к Кабмину с просьбой отменить постановление о режиме спецобязательств.

Коболев объяснил, что сейчас цена газа на международном рынке заметно упала, но украинцы не смогут ощутить эффект от этого, так как не имеют права самим выбирать поставщика. По его расчетам, цена газа с учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку ожидается на уровне примерно 8,38 грн за кубометр, но, согласно указанному постановлению, население платит по 8,55 грн за кубометр.

При этом с 1 мая 2019 года планируется повышение цены на газ для населения до 9,85 грн за кубометр.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что в предложении Коболева об отмене специальных обязательств по продаже газа населению "может быть ловушка", так как в случае отмены ограничения цены она может стать выше – например, 10 или 11 грн за кубометр.

Позже Гройсман заявил, что поручит "Нафтогазу" и Министерству финансов начать рабочую дискуссию с Международным валютным фондом относительно отмены спецобязательств компании по продаже газа населению и теплокоммунэнерго.

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Тег Кабмин, газ, Нафтогаз, Розенко, цена на газ, Нафтогаз Украины

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