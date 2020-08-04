На рынке топлива "позднее зажигание": прогноз цен на неделю

На минувшей неделе топливо практически не дорожало, цены выросли в отдельных регионах максимум на 12 коп./л, а во многих не изменились. Такой тренд повторялся весь июль – неделя стремительного роста, затем неделя спокойствия.

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Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

На этой неделе можно отметить два момента. Первый – лидерами по темпам роста цен стали две области, где оно самое дешевое, примерно на гривню за литр дешевле, чем в других областях – это Сумская и Харьковская области. И "примкнувшая к ним" Запорожская – в них цены выросли на 10-12 коп./л в зависимости от вида топлива. Второй момент – в семи областях цены не изменились, в остальных повысились на 1-6 коп./л.

В Киеве и области темпы подорожания были выше средних только по автогазу – на 27 коп./л.

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Разница между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, уменьшилась по бензину и дизтопливу, и увеличилась по автогазу.

А-92 разброс цен уменьшился до 17% (3,60 грн/л, минус 10 коп./л), было 18,2%, по А-95 – уменьшился до 16% (3,43 грн/л, минус 10 коп./л), было 16,5%, по дизелю уменьшился до 15,9% (3,15 грн/л, минус 10 коп./л), было 16,5%, по автогазу разброс цен увеличился до 9,1% (1,02 грн/л, плюс 3 коп./л), было 8,9%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 21,86 грн/л (удорожание на 4 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 24,06 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области – 20,46 грн/л (удорожание на 10 коп./л).

В большинстве областей цены в коридоре 22,60-23 грн/л, а в Сумской и Черниговской им еще можно заправиться дешевле 21 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-92 – 22,89 грн/л (плюс 9 коп./л).

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Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 22,90 грн/л (удорожание на 3 коп./л). Самая высокая цена – в Луганской области – 24,89 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области 21,46 грн/л (удорожание на 10 коп./л). В большинстве областей цены находятся в коридоре 22,75 – 23,40 грн/л. В двух областях – Черниговской и Сумской – А-95 стоит ниже 22 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-95 – 24,80 грн/л (плюс 7 коп./л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 22,33 грн/л (удорожание на 3 коп./л). Самая высокая цена – в Луганской области – 24,19 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области – 21,04 грн/л (удорожание на 10 коп./л). Теперь не осталось ни одной области, где ДТ стоит дешевле 21 грн/л.

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В большинстве областей цена на дизтопливо в пределах 22,10 до 22,80 грн/л, в шести еще можно заправиться дешевле 22 грн/л, но уже дороже 21,50.

В Киеве стоимость дизтоплива – 23,90 грн/л (плюс 6 коп./л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 11,80 грн/л (удорожание на 10 коп./л), самая высокая – в Одесской области – 12,25 грн/л (удорожание на 13 коп./л), самая низкая – в Черниговской области – 11,23 грн/л (удорожание на 10 коп./л). Уже в четырех областях и в Киеве газ стоит дороже 12 грн/л: к Одесской и Николаевской, преодолевшим неделю назад ценовую планку в 12 грн/л, добавились Запорожская и Полтавская, а также столица: в Киеве стоимость газа – 12,11 грн/л (плюс 27 коп./л). В остальных областях цена находится в коридоре 11,65-11,98 грн/л.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что темпы повышения цен замедлились по двум причинам: снижение цен в опте при значительном спросе в рознице из-за высокого сезона потребления нефтепродуктов (лето, отпуска) и укреплении курса гривни и его стабилизации.

"На минувшей неделе цены в опте на импортные бензин и дизтопливо на границе снизились на 1,5-2%, или в пересчете на 15-18 коп./л, что приостановило наметившиеся темпы роста стоимости топлива в рознице, – анализирует Геннадий Рябцев. – И охладило желание трейдеров значительно повышать цены, хотя потенциал роста в пределах 1 грн/л сохраняется. Сейчас трейдерам невыгодно повышать цены, так как у тех, кто их повысит, сразу сократятся объемы продаж. А продажи резко выросли, можно заработать не на марже, а на обороте. В сезон отпусков да еще в условиях, когда из-за коронавируса многие зарубежные курорты для нас закрыты, многие украинские семьи на своем транспорте едут на отдых в Украине. Дополнительным фактором стало то, что украинские продавцы топлива – группа "Приват" – за месяц не повысили цены в рознице даже на копейку. Свою роль сыграло и снижение курса гривни после ее роста выше 28 грн/доллар и последующая стабилизация курса".

Сергей Куюн подтвердил, что цену сдерживает политика крупнейшего игрока рынка АЗС – украинской группы "Приват", которая второй месяц держит цены стабильными. А также значительные запасы топлива. Но другие сети понемногу цены повышают.

"За месяц (1–31 июля) средняя цена топлива на АЗС выросла на 0,75 грн/л, но отдельные розничные сети повысили цены на 1–2,5 грн/л – сообщил нам Сергей Куюн последние данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группой "А-95". – В июле сети АЗС ОККО и WOG повысили цены на все виды топлива на 1 грн/л. Цены на бензин А-95 выросли до 25,99 грн/л, на бензин А-92 и дизельное топливо — до 24,99 грн/л, SOCAR и "Параллель" повысили цены на все виды топлива на 1,5 грн/л. На 2,5 грн/л повысила цены на бензины сеть "БРСМ-Нафта". Бензин А-92 подорожал до 21,88 грн/л, А-95 — по 22,95 грн/л, ДТ — до 20,02 грн/л (+1,79 грн/л). За месяц топливо подорожало на 0,6–2,1 грн/л в таких сетях как AMIC, UPG, Chipo, SUN OIL, Motto и еще ряд".

Артем Куюн отметил, что ожидаемые темпы роста розничных цен на газ на минувшей неделе оказались ниже прогнозируемых, так как он подешевел в опте на границе и продолжает дешеветь.

"Снижение цен может достигнуть 1000 грн на тонне, это около 50 копеек на литре", – уточнил Артем Куюн.

Что может измениться за неделю

Эксперты говорят, что на наступившей неделе повышение цен на бензины и дизтопливо продолжится, а на газ остановится на нынешнем уровне.

"Потенциал роста цен до 1 грн/л есть, и он будет постепенно реализовываться", – прогнозирует Сергей Куюн.

Геннадий Рябцев также согласен, что цены будут расти примерно такими же темпами, как на минувшей неделе, то есть, в зависимости от сети, на 20-30 коп./л, что даст среднее повышение цен по регионам на 5-10 коп./л.

"Многое зависит от курса гривни: если он значительно, в пределах 50 коп./л, подскочит, это сразу вызовет беспокойство на рынке топлива и рост розничных цен", – уточнил Геннадий Рябцев.

Артем Куюн прогнозирует, что на этой неделе цены на автогаз повышаться не будут.

"Есть вероятность, что к середине августа мы даже увидим снижение из-за подешевевшего опта", – говорит Артем Куюн.

А вот житель Луцка кардинально решил проблему с ценами на топливо: теперь они его не волнуют. Подробнее смотрите в сюжете.

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