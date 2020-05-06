Счетная палата обнаружила нарушений на миллиарды: что выявили

В 2019 году аудиторы проверили более 600 объектов и выдали рекомендации

/ Фото: Pixabay

Счетная палата, которая недавно создала ресурс по проверке трат на борьбу с коронавирусом, в 2019 году проверила 602 объекта и нашла нарушений почти на 50 млрд грн. Об этом рассказал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

"За прошлый год мы проверили 602 объекта. Объем проверенных средств во время аудитов – более 763 млрд грн. Начиная с 2010 года – это самый большой показатель. Мы подготовили и утвердили 77 отчетов. Сумма нарушений, которую установили наши аудиторы в 2019 году, в 2,9 раза превышает ту, которая была обнаружена в 2018 году. Если в 2018 году мы установили нарушений на 17 млрд грн, то в 2019-м – на 49,76 млрд грн", – заявил Пацкан.

Он перечислил виды нарушений:

65% выявленных нарушений (на более 32,1 млрд грн) – это нарушение бюджетного законодательства;

почти 30% (14,7 млрд грн) – неэффективное управление средствами и их неэффективное использование;

еще 6% (почти 3 млрд грн) – нарушения и недостатки при администрировании доходной части государственного бюджета.

Реклама

Кроме того, по результатам проведенных в течение года контрольных мероприятий установлены недостатки, а также недопоступления в госбюджет на общую сумму почти 38,8 млрд грн.

Глава Счетной палаты отметил, что объем проверенных средств на одного аудитора самый большой за 10 лет и составляет почти 2,6 млрд грн.

"По сравнению с 2018 годом один аудитор за прошлый год проверил в 2,4 раза больше средств. Нагрузка на наших аудиторов возросла. Значительно улучшилось и качество аудитов. Ведь главная наша цель – чтобы средства государственного бюджета шли на четко определенные цели и использовались эффективно", – отметил Пацкан.

Он добавил, что Счетная палата не только выявляет, но и указывает на причины неэффективного использования средств. По его словам, подтверждением этого является рост показателя выполнения рекомендаций Счетной палаты.

В тренде Стало известно, как будут работать салоны красоты с 11 мая

Реклама

"Из рекомендаций, данных Счетной палатой в 2018 и 2019 годах по результатам аудитов, до конца 2019 года полностью или частично выполнено 75,6%. Предыдущий показатель был на уровне 62%. И наша задача – добиться полноценного выполнения всех рекомендаций Счетной палаты", – подчеркнул он.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что осенью прошлого года Счетная палата впервые провела аудит Верховной Рады.

О работе аудиторов в 2018 году Пацкан рассказал в интервью "Сегодня": "Только за полгода мы нашли нарушений более чем на 9 млрд грн".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет-2020, связанные с финансированием борьбы с распространением коронавируса. Изменения внесли с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами из-за COVID-19 и мировым экономическим кризисом.

Реклама

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама