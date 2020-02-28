Счетная палата рассказала о теневом рынке бензина и дизтоплива: названа сумма

/ Фото: AFP

Счетная палата подсчитала, что за два года объем теневого рынка бензина и дизтоплива достиг 4,6 млн тонн, а госбюджет недополучил акцизного налога на сумму 25 млрд грн. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Четверть от официального ВВП Украины, или 846 млрд грн, составляют теневые операции. Это данные исследования НБУ и других ведомств. Причем значительная часть теневой экономики порождена наличными расчетами – 702 млрд грн. Счетная палата всячески способствует процессу детенизации экономики Украины. Например, по результатам аудита эффективности администрирования поступлений в госбюджет от реализации горючего нашими аудиторами было выявлено, что за два года объем теневого рынка бензина и дизтоплива мог составлять до 4,6 млн тонн, а госбюджет недополучил акцизного налога на сумму 25 млрд грн", – написал Пацкан в Facebook.

По его словам, Счетная палата предоставила конкретные рекомендации ГФС, как улучшить их работу по администрированию этого акциза. Результат – уже внесены соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

Глава Счетной палаты привел и другой пример: в прошлом году провели аудит по взиманию акциза с табака и табачных изделий. Из-за значительного объема теневого рынка в этой сфере в госбюджет в 2018 году не было уплачено около 2 млрд грн.

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"По мнению наших специалистов, изменить ситуацию может внедрение автоматизированной системы контроля за оборотом подакцизных товаров (алкогольных напитков и табачных изделий) "Электронная акцизная марка", – отметил Пацкан.

"К сожалению, теневая экономика есть даже в развитых странах, однако ее масштабы относительно небольшие – 5-15% ВВП. По оценкам экспертов, она составляет 14% в Германии, 11% во Франции и 8% в Швейцарии. Украина должна выйти на уровень развитых стран. Для этого нужно принять ряд мер, в частности – в борьбе с коррупцией и кражами из госбюджета. И Счетная палата прилагает максимум усилий, чтобы государственные средства не оседали в карманах нечистых на руку субъектов, а государство получало соответствующие налоги в полном объеме", – заметил Пацкан.

В тренде В Украине заметно подорожал евро, а доллар дешевеет

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции. Законом установлено не только вознаграждение для обличителей, но и целый ряд других гарантий. В частности, речь идет о возможности предоставлять информацию анонимно, о правовой и психологической поддержке, если они в такой помощи нуждаются, о защите трудовых прав обличителей, а также о предоставлении охраны им и их близким в случае такой необходимости.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) передало в правоохранительные органы результаты проверки 67 деклараций, в которых обнаружены 874,7 млн грн скрытых доходов.

Также мы сообщали о том, что Служба финансового мониторинга за 2019 год выявила операции, которые могут быть связаны с легализацией средств, на сумму 92,2 млрд грн.

А министр экономики Тимофей Милованов рассказал: правительство считает, что пятая часть всех занятых украинцев работают "без трудовой".

О целях, которые предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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