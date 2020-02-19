В декларациях нашли сотни миллионов скрытых доходов: детали

Только один орган, призванный бороться с коррупцией, выявил в тени 875 млн гривен

/ Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) передало в правоохранительные органы, которые с начала февраля 2020 года могут получить доступ к банковской информации без санкции суда, результаты проверки 67 деклараций, в которых обнаружены 874,7 млн гривен скрытых доходов. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

"Правоохранителям направлено 48 материалов по результатам проведенных полных проверок 67 деклараций", – заявил глава агентства Александр Новиков на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики.

В частности, проверки деклараций проводились с 2017 года, но решение по ним так и не были приняты.

"Общий размер скрытых активов составляет 874,7 млн гривен. Подавляющее большинство материалов передано в Национальное антикоррупционное бюро", – отметил Новиков.

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Кроме того, информацию о скрытых доходах специалисты НАПК направили в Государственное бюро расследований и Национальную полицию.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что по данным компании Ernst&Young, теневые операции в Украине составляют 23,8% официального ВВП, или 846 млрд гривен. При этом в Украине 19,7% ВВП составляет наличная теневая экономика, а 4,1% ВВП – домашнее производство для собственного пользования, то есть неденежная теневая экономика.

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Также мы сообщали о том, что Служба финансового мониторинга за 2019 год выявила операции, которые могут быть связаны с легализацией средств, на сумму 92,2 млрд гривен.

Сайт "Сегодня" писал о том, что проблема теневой занятости для Украины остается одной из самых острых. В 2019 году без официального трудоустройства в стране работало несколько миллионов граждан. Однако в Минэкономики говорят, что в стране снижается уровень безработицы и неформальной занятости.

А министр экономики Тимофей Милованов рассказал: правительство считает, что пятая часть всех занятых украинцев работают "без трудовой".

О целях, которые предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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