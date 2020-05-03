"Северному потоку – 2" грозят проблемы из-за Германии – СМИ

Федеральное сетевое агентство ФРГ планирует отклонить заявку Nord Stream 2 ("Северный поток – 2") на освобождение от норм газовой директивы ЕС. Как сообщает издание Handelsblatt, согласно документу, которое регулятор направил участникам процесса, газопровод не отвечает предпосылкам закона ФРГ об энергетическом хозяйстве, которые позволили бы освободить его от регулирования.

Акционерное общество Nord Stream 2 AG направило заявку в начале 2020 года. Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до мая 2019 года. Газопровод Nord Stream 2 достроен не был. В заявке акционерного общества приводился тот аргумент, что понятие "достроен" или "окончен" не нужно трактовать узко, но регулятору этого показалось недостаточно.

Специалисты считают, что собственник Nord Stream 2 подаст апелляцию в высший земельный суд Дюссельдорфа. В Федеральном сетевом агентстве изданию в свою очередь сообщили, что после того, как участники процесса ознакомятся с документом, будет принято окончательное решение. Срок на ознакомление заканчивается 8 мая.

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Напомним, строительство "Северного потока – 2" остановилось в декабре 2019 года. Соединенные Штаты ввели санкции, записав их отдельной строкой в свой оборонный бюджет-2020, против компаний-подрядчиков, которые занимались глубоководной укладкой труб по дну Балтийского моря. Компаний, которые сотрудничали с "Газпромом", было две: швейцарская Allseas Group и итальянская Saipem. Не дожидаясь, пока Дональд Трамп официально подпишет оборонный бюджет с санкциями против российской трубы, европейские компании вышли из проекта.

Зимой 2020 года американские политики и эксперты неоднократно выражали мнение, что санкции США, которые были приняты в конце декабря прошлого года, заблокируют строительство российского газопровода "Северный поток – 2", поскольку российская сторона не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить проект.

Если Россия придумает, как можно достроить газопровод, США введут новые санкции.

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