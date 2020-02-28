"Северный поток – 2" не будет достроен в ближайшие годы: названы причины

Санкции США, которые были приняты в конце декабря прошлого года, заблокируют строительство российского газопровода "Северный поток – 2", поскольку российская сторона не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить проект. Такое заявление сделал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Die Zeit.

"В любом случае, эти санкции являются чрезвычайно полезными для энергетической безопасности Европы и Украины. Эти санкции остановят "Северный поток – 2". Российская сторона не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить проект", – сказал он.

Если России не удастся достроить газопровод, то это позволит Украине продлить транзитный контракт с Газпромом еще на 10-20 лет.

Реклама

"Зависит от того, сможет ли Россия закончить строительство дополнительных газопроводов вроде "Северного потока – 2". Если им не удастся, мы сможем продлить соглашение еще на 10 или 20 лет. Если же удастся, то россияне будут пытаться обойти нашу транзитную систему", – считает глава НАК.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что санкции Конгресса США, а также ряд других факторов приостановили строительство "Северного потока – 2" минимум на два года, а при условии продолжения давления со стороны Запада этот газопровод может вообще прекратить свое существование.

В тренде Цены на квартиры будут расти: эксперты назвали цифры

Если Россия придумает, как можно достроить газопровод, США введут новые санкции.

Пока Кремль делает ставку на трубоукладчик "Академик Черский", купленный "Газпромом" в 2016 году на случай, если европейские компании будут вынуждены выйти из проекта из-за американских санкций.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, что после того как США ввели санкции против швейцарской компаний Allseas и ее суда прекратили прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама