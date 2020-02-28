"Северный поток – 2" не будет достроен в ближайшие годы: названы причины

Санкции США, которые были приняты в конце декабря прошлого года, заблокируют строительство российского газопровода "Северный поток – 2", поскольку российская сторона не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить проект. Такое заявление сделал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Die Zeit.
"В любом случае, эти санкции являются чрезвычайно полезными для энергетической безопасности Европы и Украины. Эти санкции остановят "Северный поток – 2". Российская сторона не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить проект", – сказал он.
Если России не удастся достроить газопровод, то это позволит Украине продлить транзитный контракт с Газпромом еще на 10-20 лет.
"Зависит от того, сможет ли Россия закончить строительство дополнительных газопроводов вроде "Северного потока – 2". Если им не удастся, мы сможем продлить соглашение еще на 10 или 20 лет. Если же удастся, то россияне будут пытаться обойти нашу транзитную систему", – считает глава НАК.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что санкции Конгресса США, а также ряд других факторов приостановили строительство "Северного потока – 2" минимум на два года, а при условии продолжения давления со стороны Запада этот газопровод может вообще прекратить свое существование.
Если Россия придумает, как можно достроить газопровод, США введут новые санкции.
Пока Кремль делает ставку на трубоукладчик "Академик Черский", купленный "Газпромом" в 2016 году на случай, если европейские компании будут вынуждены выйти из проекта из-за американских санкций.
Ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, что после того как США ввели санкции против швейцарской компаний Allseas и ее суда прекратили прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2":
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк