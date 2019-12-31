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"Северный поток – 2": Украина может прокачать 75 млрд куб. м газа в 2020 году

31 декабря, 16:54

Коболев рассказал, каковы перспективы Украины нарастить транзит газа из-за временного блокирования строительства "Северного потока - 2"

Фото: nord-stream2.com

Фото: nord-stream2.com

Российский "Газпром" в 2020 году может прокачать через газотранспортную систему Украины 75 млрд куб. газа, поскольку Россия не сможет завершить строительство "Северного потока – 2" в новом году. Об этом во время брифинга сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"По имеющейся информации, у РФ пока нет судна, которое могло бы достроить "Северный поток – 2". Если это предположение верно, то в таком случае объем транзита газа по украинской территории может достичь 75 млрд кубометров. Почему такая цифра? Легко объяснить: действующий текущий транзит – это примерно 90 млрд кубометров – мы точно потеряем из-за "Турецкого потока" – минус 15 млрд кубометров, остается 75 млрд кубометров. Я бы ожидал примерно на этом уровне", – отметил он.

Также Коболев заметил, что согласно новому контракту, тариф на транзит для "Газпрома" не повысится.

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"Для "Газпрома" тариф на гарантированные объемы почти не меняется. На объемы, которые он будет заказывать в дополнение к этому, – будет больше, это будет зависеть от решения регулятора. Цифру, заложенную в контракте, я комментировать не могу, она конфиденциальная", – сказал Коболев.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет, согласно которому "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м – в последующие четыре года.

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Фото: "Газпром"

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов.

Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", отреагировала на американские санкции и приостановила работы по проекту.

Правительство Германии полагает, что введенные США санкции не навредят проекту в целом, а лишь несколько перенесут запуск "Северного потока – 2".

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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Источник: Сегодня

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