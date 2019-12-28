В России сообщили, когда могут запустить "Северный поток-2"

Он может быть достроен судном "Академик Черский"

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Газопровод "Северный поток-2" может быть достроен до конца 2020 года.

Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, – сообщает DW.

"Он может быть достроен судном "Академик Черский", – заметил министр энергетики России Александр Новак.

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По его словам, "потребуется некоторое время" на дополнительную подготовку судна, подчеркнул он.

Пока "Академик Черский" находится в порту Находки в Приморском крае. Ему понадобится не менее месяца, чтобы прибыть к месту укладки труб.

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Ранее сообщалось, что Российская Федерация не имеет необходимых судов длязавершения укладки газопровода "Северного потока – 2".

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов.

Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", отреагировала на американские санкции и опубликовала заявление об остановке работ по проекту.

Правительство Германии полагает, что введенные США санкции не навредят проекту в целом, а лишь несколько перенесут запуск "Северного потока – 2".

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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