В России сообщили, когда могут запустить "Северный поток-2"

Газопровод "Северный поток-2" может быть достроен до конца 2020 года.
Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, – сообщает DW.
"Он может быть достроен судном "Академик Черский", – заметил министр энергетики России Александр Новак.
По его словам, "потребуется некоторое время" на дополнительную подготовку судна, подчеркнул он.
Пока "Академик Черский" находится в порту Находки в Приморском крае. Ему понадобится не менее месяца, чтобы прибыть к месту укладки труб.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация не имеет необходимых судов длязавершения укладки газопровода "Северного потока – 2".
Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов.
Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", отреагировала на американские санкции и опубликовала заявление об остановке работ по проекту.
Правительство Германии полагает, что введенные США санкции не навредят проекту в целом, а лишь несколько перенесут запуск "Северного потока – 2".
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