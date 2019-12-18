"Северный поток – 2": в Кремле отреагировали на санкции США

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

В Кремле намерение США помешать запуску газопровода "Северный поток – 2" с помощью санкций назвали идеальным примером недобросовестной конкуренции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Такие действия являются непосредственным нарушением международного права, являются идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки, навязывание европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции – более дорогого природного газа", – сказал Песков.

Песков заключил, что "Северный поток – 2" будет запущен, несмотря на попытки Вашингтона этому помешать. По его словам, действия Вашингтона якобы также осуждают Берлин и Париж.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что американским конгрессменам удалось включить санкции против российской газовой трубы в оборонный бюджет на 2020 год. Документ уже одобрен Сенатом и ожидает подписи Дональда Трампа. Российские федеральные каналы готовят почву: до введения санкций у "Газпрома" есть месяц, чтобы закончить укладку трубы по дну Балтики, иначе по вине американских санкций пострадают и европейские партнеры-подрядчики. В Америке уверены, если действовать быстро, то санкциями можно не только остановить "Северный поток-2", но и укрепить позиции Украины.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что "Северный поток – 2" пытается избежать санкций. Оператор российского проекта "Северный поток – 2" компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб в зимние и весенние месяцы 2020 года. Отмечается, что таким образом оператор газопровода хочет изменить условия работ. По данным издания Bild, изначально прокладка труб не должна была осуществляться в этот период из-за зимующих в районе Поморской бухты водоплавающих птиц. Однако из-за позднего получения разрешения на строительство газопровода в территориальных водах Дании и из-за возможного введения санкций США в начале 2020 года Nord Stream 2 якобы решили ускорить процесс.

А опрошенные "Сегодня" эксперты полагают, что относительно позднее введение санкций в США против российского проекта – продуманный и запланированный маневр. Пока Россия строила газопровод "Северный поток – 2", американцы выжидали, чтобы Москва побольше денег в него вложила, а потом выбрали момент для санкций, чтобы помешать закончить этот проект.

При этом "Северный поток-2" уже получил последнее разрешение на строительство. Его после двух лет разбирательств выдала Дания. Подробнее узнавайте из сюжета:

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