Шантаж не прошел: "Нафтогаз" открестился от переговоров о транзите в "нормандском формате"

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украина и Россия официально не готовятся проводить переговоры о транзите газа в "нормандском формате". Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

"Мне неизвестно, чтобы была конкретная работа в "нормандском формате" по газовым переговорам. Я слышал высказывания господина Пристайко (глава МИД Вадим Пристайко. – Ред.), который говорил, что российская сторона пыталась навязать газовые вопросы в "нормандском формате". Но от этого удалось отбиться. То есть этот шантаж со стороны России не прошел", - сказал Витренко в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы надеемся, что продолжится работа в трехстороннем формате. Последнее предложение "Газпрома" мы тоже будем обсуждать в трехстороннем формате с нашими европейскими партнерами, чтобы обеспечить справедливые европейские условия продолжения транзита", – добавил Витренко.

Реклама

Напомним, также ранее заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович сообщил, что рассчитывает на обсуждение контракта по транзиту российского газа через территорию Украины 9 декабря на саммите "нормандского формата" президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

В тренде В Украине резко подешевел доллар: официальный курс

Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя.

При этом 18 ноября "Газпром" направил в адрес "Нафтогаза" официальное предложение по транзиту газа с 2020 года. В нем указано требование отказаться от исковых претензий к "Газпрому" в судах, включая Стокгольмский арбитраж. Украинская компания подтвердила получение предложения и пообещала дать конструктивный ответ в ближайшее время.

Между тем, ранее о требованиях "Газпрома" уже рассказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама