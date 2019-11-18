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Транзит газа: в Еврокомиссии выразили надежду на разговор Зеленского и Путина

18 ноября, 21:27

Зампред ЕК надеется, что переговоры состоятся на саммите "Нормандской четверки"

Марош Шефчович. Фото: REUTERS/Yves Herman

Марош Шефчович. Фото: REUTERS/Yves Herman

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович надеется, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин 9 декабря на саммите "Нормандской четверки" смогут обсудить контракт по транзиту российского газа через Украину с 2020 года. Его видеокомментарий обнародовало словацкое издание Pravda.

По словам Шефчовича, обсуждение контракта на уровне президентов позволит ускорить процесс и завершить газовые переговоры до конца этого года.

Он также добавил, что до конца ноября стороны проведут встречу на уровне министерств и компаний. Принимать участие в ней будет, в том числе и компания "Магистральные газопроводы Украины", в собственность которой в рамках отделения деятельности по транспортировке природного газа от "Нафтогаза", будет передан "Оператор газотранспортной системы Украины".

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Новости "Сегодня" писали, что действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя.

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18 ноября "Газпром" направил в адрес "Нафтогаза" официальное предложение по транзиту газа с 2020 года. Украинская компания подтвердила его получение и пообещала дать конструктивный ответ в ближайшее время.

Между тем, ранее о требованиях "Газпрома" рассказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков

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газ Россия Владимир Зеленский Владимир Путин транзит газа Марош Шефчович

Источник: Интерфакс-Украина

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