Какую сумму ЕС выделил Украине за пять лет: в Брюсселе ответили на упреки Трампа

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Помощь, которую Европейский Союз (ЕС) вместе европейскими финансовыми институтами предоставил Киеву за последние пять лет для поддержки реформ, является "беспрецедентной", общая сумма грантов и займов превысила 15 млрд евро.

Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич после слов президента США Дональда Трампа о недостаточной финансовой поддержке Украины со стороны Европы, сообщает "Радио Свобода".

"За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Европейского Cоюза", – сказала она.

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Косьянчич подчеркнула, что ЕС является убежденным сторонником Украины и ее демократического пути, а также признает беспрецедентные проблемы, с которыми сталкивается Киев, и беспрецедентные усилия украинских властей по проведению реформ.

По ее словам, озвученная сумма не включает "многочисленных вкладов" со стороны отдельных членов ЕС.

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"Последовательным месседжем было – чем больше реформ в Украине, тем больше поддержки ЕС. И за последние пять лет в результате этой амбициозной программы реформ, решительно поддерживаемой и сопровождаемой Европейским Cоюзом, Украина достигла большего, чем два десятилетия назад", – заключила Косьянчич.

Новости "Сегодня" писали, что накануне Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, который состоялся 25 июля. По словам американского лидера, Вашингтон тратит больше усилий и времени на помощь Киеву, чем европейские страны.

Аналогичное заявление Трамп сделал на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

25 сентября состоялась встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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