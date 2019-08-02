Сколько налогов и сборов поступило в сводный бюджет: ГФС обнародовала суммы

В сводный бюджет в январе-июле 2019 года поступило почти 717,7 млрд грн налогов и сборов. Об этом сегодня, 2 августа, информирует Государственная фискальная служба (ГФС), в которой недавно сменилось руководство.
"По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 16,6%, или на 102,4 млрд грн", – говорится в сообщении.
В государственный бюджет собрано почти 566,8 млрд грн (+15,6%), а налоговых платежей в общий фонд госбюджета – 347,1 млрд грн (+19,2%).
При этом таможенных платежей поступило 180,9 млрд грн (+0,9%).
Новости "Сегодня" сообщали, что c января по июнь этого года аудиторы ГФС провели более 10 тысяч проверок налогоплательщиков, по итогам которых доначислили в бюджет 20,3 млрд грн.
Мы писали, что госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.
Ранее советник президента по экономике и налогам, член Европейской ассоциации налоговых профессоров Данил Гетманцев рассказал в комментарии "Сегодня", что отставание от плана по доходам госбюджета Украины не является катастрофическим. Подробнее читайте в статье – "Дыра" в бюджете Украины не говорит о катастрофе: эксперт объяснил ситуацию.
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