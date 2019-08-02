Сумма за семь месяцев этого года выросла на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года

/ Фото: пресс-центр НБУ

Сколько налогов и сборов поступило в сводный бюджет: ГФС обнародовала суммы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8 2019-08-02T20:35:00+03:00 Экономика Сумма за семь месяцев этого года выросла на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года

В сводный бюджет в январе-июле 2019 года поступило почти 717,7 млрд грн налогов и сборов. Об этом сегодня, 2 августа, информирует Государственная фискальная служба (ГФС), в которой недавно сменилось руководство.

"По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 16,6%, или на 102,4 млрд грн", – говорится в сообщении.

В государственный бюджет собрано почти 566,8 млрд грн (+15,6%), а налоговых платежей в общий фонд госбюджета – 347,1 млрд грн (+19,2%).

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При этом таможенных платежей поступило 180,9 млрд грн (+0,9%).

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Новости "Сегодня" сообщали, что c января по июнь этого года аудиторы ГФС провели более 10 тысяч проверок налогоплательщиков, по итогам которых доначислили в бюджет 20,3 млрд грн.

Мы писали, что госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

Ранее советник президента по экономике и налогам, член Европейской ассоциации налоговых профессоров Данил Гетманцев рассказал в комментарии "Сегодня", что отставание от плана по доходам госбюджета Украины не является катастрофическим. Подробнее читайте в статье – "Дыра" в бюджете Украины не говорит о катастрофе: эксперт объяснил ситуацию.

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