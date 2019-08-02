Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,02
27,9

Сколько налогов и сборов поступило в сводный бюджет: ГФС обнародовала суммы

Сегодня, 20:35

Сумма за семь месяцев этого года выросла на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года

/ Фото: пресс-центр НБУ

Сколько налогов и сборов поступило в сводный бюджет: ГФС обнародовала суммы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8 Экономика Сумма за семь месяцев этого года выросла на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года

В сводный бюджет в январе-июле 2019 года поступило почти 717,7 млрд грн налогов и сборов. Об этом сегодня, 2 августа, информирует Государственная фискальная служба (ГФС), в которой недавно сменилось руководство.

"По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 16,6%, или на 102,4 млрд грн", – говорится в сообщении.

В государственный бюджет собрано почти 566,8 млрд грн (+15,6%), а налоговых платежей в общий фонд госбюджета – 347,1 млрд грн (+19,2%).

Реклама

При этом таможенных платежей поступило 180,9 млрд грн (+0,9%).

В тренде
Российскому певцу Егору Криду запретили въезд в Украину
Егор Крид

Новости "Сегодня" сообщали, что c января по июнь этого года аудиторы ГФС провели более 10 тысяч проверок налогоплательщиков, по итогам которых доначислили в бюджет 20,3 млрд грн.

Мы писали, что госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

Ранее советник президента по экономике и налогам, член Европейской ассоциации налоговых профессоров Данил Гетманцев рассказал в комментарии "Сегодня", что отставание от плана по доходам госбюджета Украины не является катастрофическим. Подробнее читайте в статье – "Дыра" в бюджете Украины не говорит о катастрофе: эксперт объяснил ситуацию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

налоги госбюджет ГФС

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Доллар и евро нащупали
Доллар и евро нащупали "дно": курсы рухнули на уровень двух-трехлетней давностиФинансы
На пенсию по желанию, пенсионерам сокращенный рабочий день – планы реформ команды Зеленского
На пенсию по желанию, пенсионерам сокращенный рабочий день – планы реформ команды ЗеленскогоЭкономика
Доллар бьет антирекорды: гривня резко укрепилась
Доллар бьет антирекорды: гривня резко укрепиласьФинансы
Новый Трудовой кодекс: отпуск будет длиннее, а удаленка и фриланс станут законными
Новый Трудовой кодекс: отпуск будет длиннее, а удаленка и фриланс станут законнымиУкраина
У Зеленского рассказали о планах на повышение пенсий
У Зеленского рассказали о планах на повышение пенсийЭкономика

Новости партнеров

8 Celebrities Made Famous By Their Body Parts
8 Celebrities Made Famous By Their Body Parts
What Happened To The World's Biggest Obelisk? We May Never Know
What Happened To The World's Biggest Obelisk? We May Never Know
15 Celebs You Probably Didn't Expect To Be Cheerleaders
15 Celebs You Probably Didn't Expect To Be Cheerleaders
Top 10 Goddesses Of Asian Cinema
Top 10 Goddesses Of Asian Cinema
Amazing Bridal Looks From Around The World
Amazing Bridal Looks From Around The World