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Сколько продержатся поставки газа из России в Европу без Украины: появился прогноз

23 июля, 15:17

Прогноз озвучил топ-менеджер "Нафтогаза Украины" Андрей Фаворов

Фото: AFP

Поставки газа из России европейским потребителям без транзита по территории Украины вряд ли смогут продолжаться более трех месяцев.

Об этом заявил руководитель газового интегрированного бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов во время презентации новой стратегии добычи газа в Украине.

"В долгосрочной перспективе я не верю, что поставки Российской Федерации в Европу могут продолжаться без транзита через Украину более трех месяцев. Давайте проживем эти три месяца, первый квартал, тогда будет легче выдохнуть. Тогда посмотрим, что у нас стало с ценами, когда этот риск ушел", – подчеркнул он.

По его словам, до подписания нового контракта между Украиной и Россией по транзиту весь европейский рынок закладывает в стоимость газа риски, связанные с этой ситуацией.

"Если РФ хочет терять своего самого экономически выгодного клиента в Европе и отдавать его американскому LNG, показав себя ненадежным поставщиком и отказавшись от более выгодного потребителя, тогда у нас будет еще больше мотивации увеличить добычу в Украине, чтобы занять эту нишу самим", – добавил Фаворов.

Новости "Сегодня" писали, что 16 июля обе нитки газопровода "Северный поток" были остановлены на две недели, в связи с чем "Газпром" увеличил транзит газа в Европу через территорию Украины на 25%.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

В 2018 году транзит газа через украинскую ГТС составил 86,8 млрд куб. м. При этом Украина не импортировала российский газ для собственных нужд. Вместо этого газ поступал исключительно из стран Евросоюза.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее заявил, что потери для государственного бюджета Украины превысят 3 млрд долларов в случае остановки транзита российского газа по украинской территории с 2020 года.


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Тег Нафтогаз Украины, поставки газа, транзит газа, Фаворов

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Источник:

УНИАН

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