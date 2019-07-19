Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В "Нафтогазе" сообщили, на сколько вырос транзит газа по Украине

19 июля, 13:25

В компании назвали суточную заявку России на транзит по украинской территории

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Суточный объем транзита российского газа через Украину вырос на 25% после полной остановки обеих ниток российского газопровода "Северный поток" на ремонт. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу компании "Нафтогаз Украины".

"Газпром" резко увеличил объемы прокачки газа через украинскую ГТС с 16 июля, после вывода "Северного потока" в ремонт плановой продолжительностью 15 дней", – сказано в сообщении.

В "Нафтогазе" добавили, что по состоянию на 18 июля заявка на транзит российского газа через Украину составляла 306,5 куб. м в сутки.

В компании также отметили, что, несмотря на увеличение загрузки, украинская ГТС обладает резервными мощностями, которые кратно превышают пропускную способность "Северного потока", а также имеет возможность проводить ремонтные и регламентные работы без остановки транзита.

Новости "Сегодня" писали, что ранее в "Нафтогазе Украины" заявили о готовности украинской ГТС к увеличению заявки на транзит российского газа. На 17 июля заявка на транзит составляла 300,2 млн куб. м в сутки

В июне президент Украины Владимир Зеленский обсудил "Северный поток – 2" с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны отметили, что запуск газопровода тесно связан с вопросом сохранения транзита газа через Украину.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег газ, Нафтогаз Украины, ПХГ, транзит газа

Вы сейчас просматриваете новость " В "Нафтогазе" сообщили, на сколько вырос транзит газа по Украине". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запасы "зимнего" газа в Украине превысили 14 миллиардов кубометров

9 июля, 06:06

Данные по объемам газа в ПХГ обнародовала компания "Укртрансгаз"

Украина нарастила запасы газа на зиму

8 июля, 11:41

В хранилищах оказалось больше топлива, чем на ту же дату в прошлые годы

"Укртрансгаз" повышает тарифы на часть услуг

3 июля, 14:54

Проект постановления о пересмотре прайса одобрил государственный регулятор

Импорт газа для запасов на зиму может остановиться: эксперты разъяснили ситуацию

28 июня, 11:51

Специалисты разделились в оценке потребности в миллиарде долларов для закачки топлива в ПХГ

Появился гороскоп на неделю, 15-21 июля

"Зачем так себя уродовать?": Ани Лорак "разнесли" в сети

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Загадочное каменное ядро обнаружили археологи в Атырау

Как бег влияет на мужское здоровье?

Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица

Кухонные вафельницы по максимально низким ценам в городе

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

Сегодня, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Летняя экономия аукнется к зиме: как скажется на платежках снижение цены на газ

Вчера, 07:14

Газ упал в цене еще на 65 коп. за куб. м. Эксперты: ждем подорожания

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

17 июля, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

17 июля, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

8 «здоровых привычек», от которых больше вреда, чем пользы

В сеть "слили" кадр с уставшей Аллой Пугачевой

Одесская Барби прошла долгий путь к желаемой внешности: фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь