В "Нафтогазе" сообщили, на сколько вырос транзит газа по Украине
В компании назвали суточную заявку России на транзит по украинской территории
Суточный объем транзита российского газа через Украину вырос на 25% после полной остановки обеих ниток российского газопровода "Северный поток" на ремонт. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу компании "Нафтогаз Украины".
"Газпром" резко увеличил объемы прокачки газа через украинскую ГТС с 16 июля, после вывода "Северного потока" в ремонт плановой продолжительностью 15 дней", – сказано в сообщении.
В "Нафтогазе" добавили, что по состоянию на 18 июля заявка на транзит российского газа через Украину составляла 306,5 куб. м в сутки.
В компании также отметили, что, несмотря на увеличение загрузки, украинская ГТС обладает резервными мощностями, которые кратно превышают пропускную способность "Северного потока", а также имеет возможность проводить ремонтные и регламентные работы без остановки транзита.
Новости "Сегодня" писали, что ранее в "Нафтогазе Украины" заявили о готовности украинской ГТС к увеличению заявки на транзит российского газа. На 17 июля заявка на транзит составляла 300,2 млн куб. м в сутки.
В июне президент Украины Владимир Зеленский обсудил "Северный поток – 2" с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны отметили, что запуск газопровода тесно связан с вопросом сохранения транзита газа через Украину.
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