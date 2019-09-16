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Сколько Россия компенсировала Украине за грязную нефть: появились новые данные

16 сентября, 16:42

Сумму компенсации озвучила компания "Укртранснафта"

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Сумма компенсации, которую компания "Укртранснафта" уже получила от российской "Транснефти" за попадание некачественной нефти в украинский участок нефтепровода "Дружба", достигла 3,5 млн евро. Об этом сегодня, 16 сентября, информирует пресс-служба украинской компании в Facebook.

31 июля "Укртранснафта" сообщала о получении первой части компенсации в размере более 2,3 млн евро, а 13 августа – еще 0,6 млн евро.

В компании добавили, что эта сумма не является окончательной, так как "Транснефть" продолжает резервировать мощности "Укртранснафты".

"Размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в нефтетранспортной системе Украины по состоянию на первое число каждого месяца, под которые российская нефтетранспортная компания резервирует мощности "Укртранснафты", – говорится в сообщении.

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Новости "Сегодня" сообщали, что 25 апреля 2019 года "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка "Дружбы" из-за некачественной нефти, а возобновила транзит в страны Евросоюза только 11 мая. Однако через шесть дней украинский оператор вновь приостановил транспортировку и восстановил ее 21 мая. Причина повторной остановки состояла в том, что европейским партнерам понадобилось дополнительное время на проведение подготовительных мероприятий.

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

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нефть Россия Укртранснафта

Источник: Сегодня

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