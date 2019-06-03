Сколько Украина должна погасить внешних долгов до октября: названа сумма

Необходимую сумму озвучил председатель совета НБУ Богдан Данилишин

Фото: пресс-центр НБУ

Украина за три летних месяца должна погасить внешних долгов на сумму 1,8 млрд долларов, а в сентябре еще 1,7 млрд долларов. Таким образом, общая сумма необходимых выплат составляет 3,5 млрд долларов.

Об этом 3 июня написал председатель совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

"Плюс к этому – ожидаемый в июле-августе выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа. – Ред.), которые они покупали в январе-апреле, примерно на эквивалент 1 млрд долларов, с последующей конвертацией полученных денег в валюту", – рассказал он.

Данилишин добавил, что Украина погасит внешние долги за счет заимствований Кабинета министров, а в отдельных случаях – международных резервов НБУ, которые по итогам мая, по его словам, снизятся из-за выплат 1,7 млрд долларов по госдолгу.

Если сохраняется возможность продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках действующей программы, "целесообразно этим воспользоваться", отметил глава совета регулятора.

Напомним, что по итогам апреля 2019 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился в долларовом эквиваленте на 1,03 млрд долларов – до 79,82 млрд долларов. При этом объем долга в гривневом эквиваленте уменьшился – на 22,22 млрд гривен, до 2,12 трлн гривен.

В Министерстве финансов сообщили, что крупнейшие выплаты по госдолгу в этом году приходятся на май и сентябрь – 77,8 млрд гривен и 58,5 млрд гривен соответственно. Общий объем выплат по госдолгу прогнозируется на уровне 459,6 млрд гривен, из которых 330,9 млрд гривен – в счет погашения.

Подробнее о ситуации с долгами страны читайте на сайте "Сегодня" в материале "Почему кредитов нет, а государственный долг Украины растет".

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна добросовестно обслуживать госдолг и не допускать дефолта, так как от него пострадают, в первую очередь, рядовые граждане.

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