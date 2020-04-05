Эксперт рассказал, готова ли украинская медицина к вспышке коронавируса

Несколько недель нужно, чтобы все были дома, говорит Леонид Бильченко

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Украинцы должны еще несколько недель соблюдать карантин и режим чрезвычайной ситуации , чтобы не заразиться коронавирусом, поскольку отечественная медицина не готова к вспышкам инфицирования COVID-19.

Об этом медик и популяризатор науки Леонид Бильченко рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

"Но это не значит, что мы не справимся и нужно складывать лапки, ничего не делать. Сейчас появляется мощное волонтерское движение, которое собирает отовсюду маски, средства индивидуальной защиты для врачей, людей, есть хорошие инициативы от бизнеса. Мы справимся, но если говорить начистоту, то мы не готовы. Этому способствовало много факторов и об этом все говорят. Один из факторов – не было эпидемиологической службы", – говорит эксперт.

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Говоря о разделении санитарно-эпидемиологической службы, проведенном в рамках медицинской реформы, Леонид Бильченко заметил, что это было выполнено неэффективно, поскольку раньше была понятна законодательная база и на местах знали, что делать.

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"Я поддерживаю реформу, но она просто не была готова к вызовам, которые сейчас появились. Зачатки реформы просто не могут справиться с угрозой. Возможно, должно было пройти еще несколько лет, чтобы все заработало хорошо. Но у нас нет нескольких лет, и поэтому сейчас все управляется в ручном режиме. По моим ощущениям, у нас ситуация не так страшна, как в Италии или Испании. Но чрезвычайное положение нужно вводить, этого не избежать. Несколько недель нужно, чтобы все были дома", – подытожил он.

Ранее сообщалось, что замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав выступает за введение ужесточения карантина для населения , чтобы как можно мягче пережить пик коронавируса в Украине, который прогнозируется на вторую половину апреля.

Напомним, ранее медик объяснил, когда Украина может делать прогнозы о победе над коронавирусом .

Читайте больше на сайте "Сегодня" в статье: "Как мутирует коронавирус, когда закончится карантин и сколько украинцев переболеет: интервью с популяризатором науки" .

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