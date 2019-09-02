На сколько Украина увеличила запасы газа: появились итоги августа

В "Нафтогазе" сообщили, что в ПХГ находится на 3,6 млрд куб. м газа больше, чем год назад

Фото: utg.ua

Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за август выросли на 2,4 млрд куб. м – до 18,3 млрд куб. м. Об этом в понедельник, 2 сентября, информирует пресс-служба "Нафтогаза Украины".

"Cейчас в ПХГ находится на 3,6 млрд куб. м больше газа, чем в прошлом году. Украина продолжает накопление газа в ПХГ в рамках подготовки к следующему отопительному сезону", – сказано в сообщении.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина стала закачивать природный газ с начала апреля. В свою очередь глава "Нафтогаза" Андрей Коболев неоднократно заявлял, что для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м газа.

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В августе компания запустила новый продукт "Газовый запас", благодаря которому бытовые потребители могут купить газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, если с 2020 года Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус.

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