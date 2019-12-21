Сошлись посередине: глава "Нафтогаза" оценил договоренности с Москвой по газу

Стало известно, о чем удалось договориться с Россией на газовых переговорах

/ Фото: Укртрансгаз

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сообщил, каких результатов удалось достичь на переговорах с представителями "Газпрома".

В частности, в своем

Facebook он отметил, что Украина получит три миллиарда долларов "живыми деньгами" уже до конца текущего года.

"Таким образом, в полной мере будет выполнено решение Стокгольмского арбитража по транзитному делу. Тут полная победа", – констатировал он.

Кроме того, были определены транзитные мощности на пять лет, за которые "Газпром" гарантированно должен заплатить.

"Но объемы транзита могут быть и большими, просто нужно будет дополнительно их бронировать (и платить по значительно большему тарифу) на год/квартал/сутки вперед. Длительность контракта также может быть продолжена", – добавил Витренко.

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Также глава "Нафтогаза" предупредил вопросы тех, кто следил за ходом переговоров – стали ли итоги "зрадой" или "победой".

"Газпром" хотел один год, мы – десять, сошлись посередине. Гарантированные мощности – тоже приблизительно посредине между тем, что предлагал "Газпром", и что хотели мы. Так что тут сложный для всех сторон компромисс", – подчеркнул он.

Отдельно Витренко добавил, что "Газпрому" предстоит заключить с "Нафтогазом" соглашение на организацию транзита на пять лет. По определенным объемам, под которые "Нафтогаз" забронирует мощности. За эти мощности "Газпром" гарантированно должен заплатить "Нафтогазу", а "Нафтогаз" потом оператору. В соглашении между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет наперед определенный тариф".

Кроме того, это соглашение будет заключено в соответствии с нормами международного права и с международным арбитражем и будет полностью соответствовать европейским нормам.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Россия и Украина 20 декабря подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулирование взаимных требований.

Подтверждение последовало и от Еврокомиссии, которая подписала ранее согласованный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Twitter.

Как выяснили СМИ, "Газпром" якобы готов заплатить Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Правда, анонимные источники утверждают, что выплата будет осуществляться не напрямую, а через арест имущества российского газового монополиста. В ответ на это украинская сторона готова отказаться от нового иска к "Газпрому" на 12 млрд долларов.

Вопрос присужденных выплат был главным камнем преткновения в переговорном процессе о новом газовом контракте. В числе прочего российская сторона настаивала, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. А Украина аргументировала свою позицию тем, что отказ от исков нецелесообразен.

Как известно, срок действия предыдущего контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года.

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