Средства Ирака могут заблокировать в США – The Wall Street Journal

США настаивают на полноценном функционировании военных баз в Ираке, где намерены защищать американских и иракских граждан

/ Фото: Flickr

Госдепартамент США рассматривает возможность ограничить властям Ирака доступ к счету Центрального банка, который расположен в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве Ирака.

Якобы такая мера предусмотрена на случай, если Багдад будет настаивать на выводе из страны американских войск.

"Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди получил соответствующее предупреждение по телефону в среду, 8 января", – утверждает источник из его окружения.

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Официально власти США, Ирака и представители Федерального банка Нью-Йорка эту информацию не прокомментировали.

По данным издания, на счетах в США Ирак хранит деньги, вырученные от продажи нефти. Отсутствие доступа к деньгам может привести к кризису в финансовой системе страны.

Напомним, ранее президент Трамп рассказал о том, что США не покинет дорогие и хорошо оснащенные военные базы в Ираке без выплаты компенсации. Он также сказал, что в руках американцев находится де-факто 35 млрд долларов, которые Ирак разместил на счетах в банках США.

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Также мы сообщали о том, что убитый в ходе операции США командующий иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани на момент своей ликвидации, очевидно, готовил нападения против четырех американских посольств. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп.

Ранее глава госдепа Майк Помпео утверждал, что Касем Сулеймани до своей гибели занимался подготовкой атак против США, в частности – против посольств. "У нас была конкретная информация по поводу непосредственной угрозы, в частности – против американских посольств", – сказал он журналистам в Белом доме.

Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани подверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, – Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане. Также СМИ сообщили о том, что Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство обороны США подтвердило свою ответственность за ликвидацию Касема Сулеймани, отметив, что операция проводилась по распоряжению американского президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

Это привело к новому обострению на Ближнем Востоке. 63-летний генерал-лейтенант оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только этот регион, но и весь мир, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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