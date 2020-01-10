США нанесли аккуратный удар: против Ирана ввели санкции

/ Фото: Getty Images

США вводят против Ирана секторальные санкции, которые будут затрагивать добывающий сектор экономики, строительство, производство металла и текстиля.

Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин на совместном с госсекретарем Майком Помпео брифинге в Вашингтоне. Его трансляцию Белый дом вел в YouTube.

По словам Мнучина, санкции вводятся в качестве ответа на ракетный удар Ирана по американским базам и "силам союзников".

Помимо ограничений против отдельных секторов экономики будут введены также индивидуальные санкции. Под них должны попасть 17 компаний, занимающихся производством и экспортом металла из Ирана, суда, перевозящие грузы из Исламской республики и иранские чиновники, причастные к атакам и нарушению прав человека.

"Санкции связаны с нашим намерением прекратить террористическую деятельность иранского режима по всему миру. Президент ясно обозначил это: мы продолжим вводить экономические санкции, пока Иран не прекратит террористическую активность и не подтвердит, что у него не будет ядерного оружия", – сказал Мнучин.

Реклама

"Мы хотим, чтобы Иран вел себя как нормальная страна", – заявил в свою очередь госсекретарь США.

Помпео уточнил, что санкции будут введены против секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана, командующего ополчения "Басидж" (одна из структур Корпуса стражей Исламской Революции) и других близких к аятолле Али Хаменеи.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, ограничивающую полномочия американского президента Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе Багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран считает свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намеревается.

Тем временем эксперт рассказал, как быстро США могут справиться с Ираном.

Более подробно об иранской атаке и реакции США на случившееся вы можете узнать в специальной хронике "Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видео" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама