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Сроки выплат соцпомощи в Украине продлили: подробности

8 апреля, 17:08

Ксения Капустинская

Украинцам не нужно обращаться за переназначением социальной помощи

Кабинет министров продлил сроки выплат социальной помощи без обращений граждан на период всеукраинского карантина и на еще один месяц после его окончания. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная по итогам заседания правительства.

"Верховная Рада приняла соответствующий закон, а мы сегодня это также нормировали постановлением о том, что все выплаты социальной помощи, которые были назначены ранее, будут переназначены автоматически на период карантина и 30 дней после его завершения. То есть, пожалуйста, успокойтесь, все будет выплачено вовремя и в полном объеме", – сказала Лазебная.

Заявления и документы, необходимые для назначения соцпомощи, можно высылать почтой, подчеркнула министр.

В частности, продлеваются сроки выплат таких видов госпомощи:

  • малообеспеченным семьям;
  • одиноким матерям;
  • на детей, над которыми установлена опека;
  • на детей по болезни и на детей, которым не установлена инвалидность, однако нуждающихся в трансплантации органов, паллиативной помощи;
  • проживающим с людьми с психическими отклонениями;
  • внутренне перемещенным лицам;
  • неработающим лицам;
  • лицам, достигшим пенсионного возраста.

Также решение Кабмина, по словам Лазебной, касается выплат лицам с инвалидностью.

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Напомним, также министр напомнила, что с 7 апреля пенсионерам в Украине начали доплачивать по 500 гривен. Кроме доплаты в 500 гривен, Пенсионному фонду поручено в апреле 2020 года обеспечить проведение выплаты одноразовой денежной помощи в сумме 1000 гривен пенсионерам, пенсия которых не превышает 5000 гривен. Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что утвержденную Кабинетом министров "карантинную тысячу" начислят 10 миллионам пенсионеров и 600 тысячам представителей других категорий получателей соцпомощи.

Согласно предлагаемым изменениям в госбюджет, Кабинет министров предлагает увеличить расходы на Пенсионный фонд Украины на 19,6 млрд грн. 29 марта 2020 года Кабмин внес в Верховную Раду проект закона № 3279 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Однако Верховная Рада 30 марта направила изменения в госбюджет на 2020 год на повторное первое чтение.

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выплаты соцвыплаты соцпомощь Марина Лазебная

Источник: Сегодня

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