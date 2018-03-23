США пока не будут вводить пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС

США хотят завершить переговоры по торговым разногласиям с рядом стран и Евросоюзом до конца апреля

США пока не будут вводить пошлины на импортную стальную и алюминиевую продукцию из Евросоюза и ряда других стран-партнеров.

Об этом рассказал торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, сообщает Reuters.

"Идея в том, что президент решил, учитывая определенные критерии, исключить определенные страны", – сказал чиновник во время слушания в Сенате.

"Есть страны, с которыми мы ведем переговоры, и возникли очевидные вопросы с точки зрения бизнеса, как это работает. Поэтому он решил поставить на паузу введение тарифов для этих стран. У нас есть две страны NAFTA (Канада и Мексика), у нас есть Европа, Австралия, Аргентина, Бразилия и Южная Корея", – добавил Лайтхайзер.

Лайтхайзер уточнил, что США хотят завершить переговоры по торговым разногласиям с перечисленными странами и ЕС до конца апреля, пишет Bloomberg.

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Как известно, президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на ввоз стали и алюминия, введение которых, по данным ВТО, может инициировать торговую войну. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Пошлины на ввоз стали составят 25%, на алюминий – 10% процентов. Новые тарифы вступят в силу через 15 дней, то есть 23 марта. Ставка на импорт металлов не коснется Мексики и Канады.

Ранее Еврокомиссия утвердила проект мер в сфере внешней торговли со США. Одним из предложенных шагов, в частности, является защита интересов в сфере внешней торговли в рамках ВТО. Второй мерой может стать введение аналогичных таможенных тарифов на американский импорт в ЕС.

Ранее в мире уже разгорелся скандал из-за желания президента США Дональда Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий. Из-за разногласий по этому вопросу от президента США уходит его экономический советник Гэри Кон. По данным СМИ, он пытался организовать встречу президента с главами американских компаний из отраслей, зависящих от поставок металлов и сплавов, чтобы не допустить введения пошлин или хотя бы смягчить их воздействие.

Кроме того, ранее вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен предупредил о риске торговой войны из-за введения США пошлин на ввоз стали и алюминия.