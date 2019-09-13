Стало известно, когда "Газпрому" ограничат доступ к OPAL по решению суда ЕС

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Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, запустила необходимые меры для ограничения российского "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода. Об этом сказано в заявлении компании, распространенном в пятницу, 13 сентября.

"Opal Gastransport GmbH запустила необходимые меры, чтобы реализовать решение Федерального сетевого агентства и ограничить сбыт и использование частично регулируемых открытых транзитных мощностей к ближайшему возможному моменту", – говорится в заявлении.

В нем сказано, что компания ограничит доступ к мощностям "с учетом технических требований и в тесной координации с сетевыми операторами к 14 сентября, 06.00 (07.00 по киевскому времени)".

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Новости "Сегодня" писали, что 10 сентября суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока".

В тренде "Нафтогаз" рассчитал новую цену на газ для населения

Глава польского энергетического концерна PGNiG Петр Возняк заявил, что решение суда должно увеличить транзит газа по Украине, который по итогам 2018 года составил 86,8 млрд куб. м, почти на 12,5 млрд куб. м в год.

В "Нафтогазе" назвали решение суда приятным сюрпризом для Украины.

Между тем контракт, который Украина заключила с Россией на транзит газа, был подписан в 2009 году и истекает в 2019-м. Вопрос транзита с 2020-го будет обсуждаться 19 сентября. Но украинская сторона уже отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита:

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