Стало известно, кто станет министром финансов в новом Кабмине

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Министр финансов Оксана Маркарова сохранит свой пост в новом составе Кабинета министров. Об этом заявил народный депутат Давид Арахамия, который сегодня может быть избран руководителем фракции "Слуга народа".

"Насколько я знаю, Маркарова точно останется. Она профессиональный человек, нам надо готовить бюджет", – сказал он журналистам в Верховной Раде.

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Как писали новости "Сегодня", Арахамия ранее заявлял, что несколько министров действующего правительства могут сохранить свои портфели в новом Кабмине. Кроме Маркаровой, он назвал Ульяну Супрун и Арсена Авакова. Нардеп также добавил, что в партии уже определились с кандидатом на должность министра иностранных дел Украины.

Арахамия также сообщал, что имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в день первого заседания Верховной Рады IX созыва.

Подробнее о первом заседании парламента читайте в нашем онлайн-репортаже – Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео

Ранее посольство США сделало заявление по началу работы новой Рады. Американские дипломаты поздравили новых депутатов и пожелали им всего наилучшего:

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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