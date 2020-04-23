Стало известно, на какую сумму импортировали гречку в январе-марте

За первые три месяца 2020 года в Украину, где прогнозируют снижение урожая, ввезли гречки на 115 млн гривен (4,6 млн долларов). Такие данные обнародовали в пресс-службе Государственной таможенной службы.

Там рассказали, что импортированный в первом квартале объем популярной в нашей стране крупы в 6,5 раза превысил прошлогодний показатель за тот же период.

"При этом экспорт гречки существенно уменьшился, из чего можно сделать вывод, что ее хватит на всех", – добавили в пресс-службе.

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И пообещали, что вскоре импорт крупы можно будет отслеживать еще и в килограммах/тоннах.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после запрета на вывоз из Украины гречкиКабмин планирует нарастить импорт зерновых культур, которые пользуются спросом у украинцев, отменив импортные пошлины на крупы до 1 июля 2020 года.

В начале апреля гречка стала одним из продуктов, который наиболее вырос в цене.

Снижение прогноза по валовому сбору урожая зерновых и масличных культур в 2020 году объясняют уменьшением посевов зерновых и масличных культур и теплой погодой, которая увеличивает риск повреждения урожая зерновых грибками и грызунами. Ранее новости "Сегодня" уже рассказывали об этой проблеме:

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