Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,05
29,42
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Стало известно, на какую сумму импортировали гречку в январе-марте

23 апреля, 06:18

Виктория Подолянец

Популярная в Украине крупа завозится из-за границы

За первые три месяца 2020 года в Украину, где прогнозируют снижение урожая, ввезли гречки на 115 млн гривен (4,6 млн долларов). Такие данные обнародовали в пресс-службе Государственной таможенной службы.

Там рассказали, что импортированный в первом квартале объем популярной в нашей стране крупы в 6,5 раза превысил прошлогодний показатель за тот же период.

"При этом экспорт гречки существенно уменьшился, из чего можно сделать вывод, что ее хватит на всех", – добавили в пресс-службе.

Реклама

И пообещали, что вскоре импорт крупы можно будет отслеживать еще и в килограммах/тоннах.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после запрета на вывоз из Украины гречкиКабмин планирует нарастить импорт зерновых культур, которые пользуются спросом у украинцев, отменив импортные пошлины на крупы до 1 июля 2020 года.

В тренде
"Укрпочта" будет приносить "карантинные" выплаты: названы категории получателей

В начале апреля гречка стала одним из продуктов, который наиболее вырос в цене.

Снижение прогноза по валовому сбору урожая зерновых и масличных культур в 2020 году объясняют уменьшением посевов зерновых и масличных культур и теплой погодой, которая увеличивает риск повреждения урожая зерновых грибками и грызунами. Ранее новости "Сегодня" уже рассказывали об этой проблеме:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

продукты гречка импорт цены на продукты крупа

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

После 24 апреля, но не раньше
После 24 апреля, но не раньше "майских": когда чиновники прогнозируют окончание карантинаУкраина
Обновленный бюджет и зарплаты учителей: в Минобразования прояснили ситуацию
Обновленный бюджет и зарплаты учителей: в Минобразования прояснили ситуациюЭкономика
Дефицит воды: в Украине стремительно мелеют реки и озера
Дефицит воды: в Украине стремительно мелеют реки и озераЭкономика
Кризис в энергетике Украины усиливается: с понедельника останавливает работу крупнейшее угольное предприятие
Кризис в энергетике Украины усиливается: с понедельника останавливает работу крупнейшее угольное предприятиеЭкономика
Нелегалы диктуют свои правила: что происходит на АЗС и какими будут цены
Нелегалы диктуют свои правила: что происходит на АЗС и какими будут ценыАвто
Цены на нефть рухнули до минимума за две недели
Цены на нефть рухнули до минимума за две неделиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...