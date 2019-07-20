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Стало известно, сколько пшеницы, ячменя и гороха собрали в Украине

20 июля, 06:16

Данные по уборке нового урожая обнародованы по состоянию на 19 июля

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Аграрии во всех областях Украины намолотили 21,6 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 6,1 млн га, или 63% к прогнозу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Данные по уборке нового урожая зерновых и зернобобовых, которая стартовала в июне, по состоянию на 19 июля такие:

  • пшеница – 15,4 млн тонн с площади 4,1 млн га, или 63% к прогнозу при урожайности 37,1 ц/га;
  • ячмень – 5,6 млн тонн с площади 1,7 млн га, или 69% к прогнозу при урожайности 32,3 ц/га;
  • горох – 537 тыс. тонн с площади 237 тыс. га, или 84% к прогнозу при урожайности 22,6 ц/га;
  • рожь – 32 тыс. тонн с площади 12 тыс. га, или 10% к прогнозу при урожайности 26,5 ц/га;
  • овес – 12 тыс. тонн с площади 5 тыс. га, или 3% к прогнозу при урожайности 23,3 ц/га.

В сообщении также говорится, что аграрии собрали 2,4 млн тонн озимого рапса на площади 1 млн га, или 79% к прогнозу.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

При этом Украина по итогам 2018/2019 маркетингового года (июль – июнь) поставила на внешние рынки рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки.

Как отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий, пока нет оснований полагать, что урожай ранних зерновых культур 2019 года в Украине будет ниже прошлогоднего.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:


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Тег зерно, урожай, аграрии, АПК , Минагропрод, зерновые

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Источник:

Сегодня

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