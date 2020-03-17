Пандемия коронавируса продлится два года – немецкие врачи

В Институте Коха дали мрачный прогноз насчет борьбы с инфекцией

Всемирная пандемия коронавируса может продлиться два года, а заразятся инфекцией до 70% населения планеты.

Об этом на пресс-конференции 17 марта заявил Лотар Вайлер, который возглавляет главную немецкую правительственную исследовательскую организацию, ответственную за контроль и профилактику заболеваний – Институт Роберта Коха .

Эксперт повторил слова канцлера Ангелы Меркель, заявив, что по окончанию пандемии 60-70% всех людей заразятся, выздоровеют и обретут иммунитет. Однако как быстро это случится, пока неизвестно.

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"Наше рабочее предположение заключается в том, что это займет около двух лет", – заявил Вайлер.

Главным фактором борьбы с коронавирусной эпидемией COVID-19 он назвал скорость появления вакцины, назвав риск заражения для населения высоким.

В тренде Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 150 тысяч

"Мы еще не знаем, какой в итоге окажется смертность", – добавил глава Института Роберта Коха.

В настоящее время в Германии известно о 6 тыс. случаях заболевания вирусом SARS-CoV-2, при этом 13 человек скончались.

Напомним, что на фоне стремительного роста в Германии числа инфицированных коронавирусом министр внутренних дел Хорст Зеехофер отказался от рукопожатий – под запрет попала даже Ангела Меркель.

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