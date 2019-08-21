Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,13
27,84

Стало известно, сколько долгов взыскали с неплательщиков алиментов в Украине

21 августа, 14:51

Данные озвучил Гройсман на заседании правительства

/ Фото: пресс-центр НБУ

С начала действия инициативы "Чужих детей не бывает", стартовавшей в Украине в феврале 2018 года, с неплательщиков алиментов взыскали 8,4 млрд грн.

Об этом сегодня, 21 августа, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Мы создали строгую систему защиты прав детей. Важно это продолжать", – отметил премьер.

Реклама

По его словам, выплаченные в пользу детей средства – это деньги на развитие детей, их образование, отдых и прочее.

В тренде
Чеснаков рассказал, как распределены роли "кураторов" Донбасса в Кремле
Фото из открытых источников

Как писали новости "Сегодня", в середине июля министр юстиции Павел Петренко заявил, что почти 60 тыс. неплательщиков алиментов получили штрафы от 20% до 50% от суммы долга. По его словам, исполнители Минюста составили постановления о привлечении к общественно полезным работам 44 тыс. алиментщиков. Более 15 должников были объявлены в розыск.

В прошлом году Минюст выставлял на продажу автомобиль Ferrari 1998 года выпуска, который был арестован за неуплату алиментов. Должник накопил долги в размере 245 тыс. грн. В этом году государственные исполнители Киева наложили арест на яхту, владелец которой накопил долги по уплате алиментов – мужчина задолжал своему сыну около 123,5 тыс. грн.

Журналисты также узнали, чем приходится заниматься должникам по алиментам на общественных работах:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

выплаты алименты Гройсман

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривней
Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривнейФинансы
Разумков ответил на петицию о прекращении госфинансирования партий
Разумков ответил на петицию о прекращении госфинансирования партийПолитика
"Продают в пять раз дешевле": Украину заполонила нелегальная водкаЭкономика
Назад, в 90-е: эксперт рассказал, куда пять лет санкций отбросили Россию
Назад, в 90-е: эксперт рассказал, куда пять лет санкций отбросили РоссиюЭкономика
Для каждой семьи в Украине введут декларирование, а скрытые капиталы попадут под амнистию: все о налоговых новшествах
Для каждой семьи в Украине введут декларирование, а скрытые капиталы попадут под амнистию: все о налоговых новшествахЭкономика
Польша отменила налог, какие выгоды для заробитчан?
Польша отменила налог, какие выгоды для заробитчан?Экономика

Новости партнеров

Loading...