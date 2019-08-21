Стало известно, сколько долгов взыскали с неплательщиков алиментов в Украине

/ Фото: пресс-центр НБУ

С начала действия инициативы "Чужих детей не бывает", стартовавшей в Украине в феврале 2018 года, с неплательщиков алиментов взыскали 8,4 млрд грн.

Об этом сегодня, 21 августа, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Мы создали строгую систему защиты прав детей. Важно это продолжать", – отметил премьер.

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По его словам, выплаченные в пользу детей средства – это деньги на развитие детей, их образование, отдых и прочее.

Как писали новости "Сегодня", в середине июля министр юстиции Павел Петренко заявил, что почти 60 тыс. неплательщиков алиментов получили штрафы от 20% до 50% от суммы долга. По его словам, исполнители Минюста составили постановления о привлечении к общественно полезным работам 44 тыс. алиментщиков. Более 15 должников были объявлены в розыск.

В прошлом году Минюст выставлял на продажу автомобиль Ferrari 1998 года выпуска, который был арестован за неуплату алиментов. Должник накопил долги в размере 245 тыс. грн. В этом году государственные исполнители Киева наложили арест на яхту, владелец которой накопил долги по уплате алиментов – мужчина задолжал своему сыну около 123,5 тыс. грн.

Журналисты также узнали, чем приходится заниматься должникам по алиментам на общественных работах:

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