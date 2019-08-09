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Стало известно, сколько зерна собрали украинские аграрии

Сегодня, 15:14

Данные по уборке нового урожая обнародованы по состоянию на 9 августа

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Аграрии во всех областях Украины собрали 36,8 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 9,5 млн га, или 95% к прогнозу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Данные по уборке нового урожая зерновых и зернобобовых, которая стартовала в июне, по состоянию на сегодня, 9 августа, такие:

  • пшеница – 27,1 млн тонн с площади 6,5 млн га, или 96% к прогнозу при урожайности 41,4 ц/га;
  • ячмень – 8,5 млн тонн с площади 2,5 млн га, или 96% к прогнозу при урожайности 34,1 ц/га;
  • горох – 587 тыс. тонн с площади 257 тыс. га, или 99% к прогнозу при урожайности 22,8 ц/га;
  • овес – 303 тыс. тонн с площади 121 тыс. га, или 66% к прогнозу при урожайности 25 ц/га;
  • рожь – 283 тыс. тонн с площади 103 тыс. га, или 88% к прогнозу при урожайности 27,6 ц/га.

В сообщении также говорится, что аграрии собрали 3,1 млн тонн озимого рапса на площади 1,2 млн га, или 99% к прогнозу.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

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Фото: jcomp / Freepik

При этом Украина по итогам 2018/2019 маркетингового года (июль – июнь) поставила на внешние рынки рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки.

Как отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий, пока нет оснований полагать, что урожай ранних зерновых культур 2019 года в Украине будет ниже прошлогоднего.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:

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зерно урожай аграрии АПК Минагропрод зерновые

Источник: Сегодня

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